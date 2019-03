Dan Rachlin: - Man skal have lov til at nyde Jacksons sange

Den omdiskuterede dokumentar ‘Leaving Neverland’ bliver i aften for første gang vist på dansk TV.

I den fire timer lange film fortæller de to mænd Wade Robson og James Safechuck om, hvordan Michael Jackson udsatte dem for seksuelle overgreb fra de var henholdsvis syv og ti år gamle.

Siden 'Leaving Neverland' fik verdenspremiere på Sundance Film Festival for to måneder siden, har filmen delt verden i to. Der er de, der forsvarer kunstneren, og de, der fordømmer ham.

Radiostationer i blandt andet England, Australien, Canada og New Zealand har droppet at spille den afdøde popstjernes musik.

Se i klippet herover, hvordan DJ og radiovært Dan Rachlin forholder sig til filmen og anklagerne mod Michael Jackson, og hør hvordan han mener, man bør forholde sig til anklagerne som fan af Michael Jackson.

DR-beslutning: Det gør vi med Jacksons musik

Tag jer nu sammen

I et interview med Jyllands Posten forklarer filmens instruktør, Dan Reed, at han er sikker på, at Jackson var pædofil.

- Hvad lavede han i en seng med små drenge nat efter nat efter nat? Tag jer nu sammen, siger Dan Reed.

Instruktøren forsvarer sig imod kritikken om, at han ikke har givet nok plads til modparten i filmen.

- Som journalist vil du også forstå, at når du retter beskyldninger mod en person, skal selv samme person svare. Michael Jackson er død, så han kan ikke svare. Desværre, jeg ville have elsket at interviewe ham, siger han til Jyllands Posten.

Udgivelsen af filmen har fået boet efter Michael Jackson til at sagsøg HBO for at vise dokumentaren.

Familien henviser til en gammel kontrakt, hvor der ifølge dem står, at man ikke må nedværdige Michael Jackson, hvis man bringer billeder fra en af Jacksons koncerter.

