Danserinde: Min makeup skabte panik på sygehuset

Jai Fears blev indlagt med et angstanfald - men sygehus-personalet troede, at det var noget helt andet

Den professionelle danserinde Jai Fears, der har arbejdet som baggrunds-danser for verdensstjerner som Aretha Franklin og Charlie Wilson, skabte midlertidig panik på et hospital i den amerikanske stat Michigan, da hun blev indlagt med en ekstrem skræmmende makeup.

Det fortæller hun til den amerikanske tv-station Fox 2 Detroit.

Den usædvanlige episode fandt sted mandag 30. september på hospitalet Beaumont Royal Oak i en forstad til byen Detroit. Jai Fears var tidligere den dag i gang med et job, hvor hun skulle påføres en skræmmende makeup i forbindelse med en foto-serie og en halloween-kampagne for firmaet Glam Gore. Derfor skulle Jei Fears sminkes som en zombie.

Men efter tre timer i make-up-artistens hænder fik Jai Fears et angstanfald og måske en dårlig reaktion på make-up'en. Hun blev derfor kørt til det nærmeste hospital stadig iført sin skræmmende make-up.

- Det gik direkte op i min hjerne, og jeg fik en dårlig reaktion på det hele, fortæller Jai Fears om sit angstanfald.

Da danserinden ankom til hospitalet Beumont Royal Oak, gik personalet ifølge Jai Fears straks i høj alarm.

- Personalet sagde, 'lad os få hende tilbage til traume-centeret', og 'hun er angiveligt ved at gå i chok', fortæller Jai Fears omkring den panik, hun i en periode skabte på hospitalet.

Her er Jai Fears på hospitalet, mens hun stadig er iført sin zombie-makeup. Foto: Privatfoto/Facebook

På hospitalet vidste personalet ikke, at Jai Fears var iført makeup. Jai Fears mener imidlertid, at de skulle have været i stand til at se det.

- Sådan noget skal de kunne se. Så nej. Jeg sagde ikke noget omkring min makeup. Jeg gik simpelthen ud fra, at de sagtens kunne se, at det hele var 'fake'.

Fox 2 Detroit har efterfølgende kontaktet hospitalet for at få en kommentar. Og herfra har talsmand Mark Geary, der ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag, dog sagt følgende:

- Skadestuen her på hospitalet er ikke et sted for sjov og ballade. Vi har mange patienter med alvorlige skader, hvor det handler om liv og død. Læger er nødt til at være i stand til at fokusere på de patienter, der har ægte skader.

Jai Fears mor, Elissa Smith, lagde samme dag et opslag ud på Facebook, hvor hun skrev følgende:

'Morgen-grin. Når din datter Jai Fears er i gang med at skyde en video for zombie-makeup og får en dårlig reaktion i forbindelse med makeuppen. Og så ender hun op på skadestuen og traumatiserer traume-teamet!!!! Nyd billederne.'

Jai Fears fik det i øvrigt allerede meget bedre et par timer efter sin indlæggelse.