Dansk kvinde får barn med verdensstjerne

Hollywood-stjernen Elijah Wood, der er bedst kendt for sin rolle som den hårdt prøvede hobbit Frodo i 'Ringenes Herre'-filmene, og hans danske kæreste, produceren Mette-Marie Kongsved, er blevet forældre til deres første barn.

Det skriver mediet US Weekly, der har fået nyheden bekræftet af parret.

Mette-Marie Kongsved viste for første gang sin voksende babybule frem i juni 2019. Senere afslørede Elijah Wood, at parret juleaftensdag 2018 havde fundet ud af, at de skulle være forældre.

Se også: Superstjerne venter barn med dansk kvinde

- Jeg har ikke fået mig en cigaret siden, sagde 39-årige Elijah Wood i et interview i showet 'Late Night'.

- Og den aften fandt jeg ud af, at vi ventede et barn, sagde han videre.

Dermed har parret formået at holde fødslen hemmelig et godt stykke tid.

Elijah Wood er mest kendt for rollen som Frodo. Arkivfoto

Mette-Marie Kongsved og Elijah Wood mødte hinanden, da de i 2017 arbejdede sammen på filmen 'I Don't Feel at Home in This World Anymore'.

Samme år stod de frem som par i offentligheden under en ferie i Sverige.