Dansk kvinde får barn med verdensstjerne

Tracii Guns er blevet far til en lille søn. Moderen er en dansk kvinde ved navn Siri

Medstifteren af det ikoniske rockband Guns N' Roses Tracii Guns blev for omkring to uger far til en søn, der har fået navnet Ole Luk Guns.

Det afslører rockstjernen på sin Facebook-profil.

Og hvis du allerede nu studser over navnet, som den lille ny har fået, så kommer forklaringen her.

Lille Oles mor er nemlig dansk og hedder Siri Luk Guns. Hun er gift med 54-årige Tracii Guns, der kom til Danmark for at satse alt på sin kærlighed til Siri.

Tracii og Siri fik først øjnene op for hinanden på Instagram, og de mødte hinanden første gang fysisk i maj 2018.

- Du sagde, at du skulle spille et par numre på ’The Whisky’, og jeg spurgte, om det var en invitation eller en service announcement, siger Siri Luk Guns i et interview med TV2.

Her ses Tracii Guns under en koncert i The Culture Room. Foto: Larry Marano/Shutterstock

På baren Whisky a Go Go, der er en ikonisk bar i Hollywood, mødte Siri op.

- Vi blev på 'The Whisky', næsten til de lukkede. Jeg har aldrig følt mig bedre tilpas med en anden person, siger Siri Luk Guns.

Siden den dag har parret været sammen, og i december 2018 blev de gift.

Parret har både et hjem i Hollywood og et hjem i Aarhus tæt på Siris danske forældre.

Tracii Guns var kun en del af Guns N' Roses i en kort periode, inden han blev erstattet af guitaristen Slash.

Guns fortsatte efterfølgende med at lave musik med bandet L.A. Guns.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra de nybagte forældre, men uden held.