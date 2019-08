Danske Nadia mødte verdensstjerne: Super surrealistisk

Der er smil og glæde i 20-årige Nadia Jørgensens stemme, og det er til at forstå.

Fredag aften mødte hun sit idol, Taylor Swift, til en af de hemmelige lyttefester, som stjernen holder. Her har udvalgte fans mulighed for at høre Swifts album før tid og møde stjernen. Det kræver dog, at man gør sig bemærket og får en invitation fra sangerindens lejr. Den tikkede ind 17. juli til Nadia Jørgensen, der er aktiv i de forskellige Taylor Swift-communities på sociale medier.

- Det var helt vildt at møde hende. Det var selvfølgelig super surrealistisk, at hun sidder foran en og snakker, men samtidig føltes situationen slet ikke presset, for hun er så naturlig og imødekommende, siger Nadia Jørgensen.

Hun fortæller, at hun sammen med sin mor drog mod London, hvor hun og de andre udvalgte skulle mødes foran et hotel. Her fremviste de id og blev sat ind i en bus, der kørte dem hjem til 29-årige Taylor Swift, hvor der var mad i spandevis. Pizza, burgere, hummus, grøntsager, slik. Alverdens spiselige ting.

Kram og snak

Efter at have fyldt maven i en times tid blev de cirka 60 inviterede bedt om at gå ind i et rum, hvor sangerinden satte sig i en lænestol i midten og fortalte om det nye album 'Lover', der udgives 23. august. Som nogle af de første fik de udvalgte hardcore fans lov at høre albummet, imens den 29-årige amerikaner fortalte om hver enkelt sang.

- Det var et rigtig solidt album, lyder det fra Nadia Jørgensen, der efterfølgende fik lov at få alenetid med Swift.

- Hun krammede en og spurgte, hvad man syntes om albummet, og om man var glad for at være der. Jeg tror, jeg var inde hos hende i en fem minutters tid, siger Nadia Jørgensen, der havde haft nogle uger til at forberede sig på, hvad hun ville snakke med idolet om.

- Jeg snakkede med hende om, hvordan hendes musik har påvirket mig igennem mit liv, og hvordan jeg har været inspireret af hende og måden, hvorpå hun tør at være så åben om sit liv igennem sine tekster. For hun skriver virkelig personlige ting, som jeg ikke synes, at andre kendte gør på samme måde. Så det sagde jeg til hende, siger Nadia Jørgensen, der følte en oprigtig interesse fra stjernens side.

- Hun stirrer bare ind i din sjæl, når du snakker med hende. Man kan virkelig mærke, at hun lytter til, hvad du siger, og hun tager hvert ord ind, så det var helt vildt. Når du snakker med hende, nusser hun dig på armen og krammer dig. Hun er virkelig sød, siger Nadia Jørgensen.

En stolt mor

Hun fik også taget et billede sammen med sin mor og Taylor Swift og et alene med verdenstjernen. Taylor Swift fik idéen, at hun skulle lægge sit hoved på Nadias skulder, og det er der blevet et ganske nydeligt billede ud af.

- Jeg ligner en stolt mor, der sidder og passer på sit lille barn. Jeg synes, det er meget sødt, griner Nadia Jørgensen.

Med sig hjem fik hun en goodiebag med merchandise og en oplevelse for livet.