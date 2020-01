Datter til verdensstjerne er chokerende smuk

Den kun 18-årige supermodel Kaia Gerber beviste i søndags, hvorfor hun på trods af sin unge alder er en af verdens mest efterspurgte modeller. Det kan man se på en række bikini-billeder fra hendes mini-ferie i den amerikanske stat Miami.

Og æblet falder ikke langt fra stammen. Kaia Gerber er nemlig datter af en af verdens mest berømte model, den i dag 53-årige Cindy Crawford, der også har medvirket i flere film som skuespiller og i øvrigt var gift med selveste Richard Gere fra 1991 til 1995.

Cindy Crawford har dog været gift de sidste 21 år med Kaias far, forretningsmanden Rande Gerber. Men en ting er sikkert. Kaia Gerber er chokerende smuk og ligner sin mor på en prik.

artiklen fortsætter under billedet

Kaia Gerber er nu næsten helt klar til lidt solbadning på stranden. (Foto: Ritzau Scanpix)

Kaia Gerber have i øvrigt taget to at sine venner med på mini-ferien til Miami, nemlig Antoni Porowski fra reality-tv-serien 'Queer Eyes' samt skuespilleren Tommy Dorfman. På stranden i Miami var der dog ingen tegn på, at Kaia Gerber havde sin kæreste Pete Davidson med på turen til Miami.

Her kan man også se Kaia Gerbers usædvanligt smukke krop fra en lidt anden vinkel. (Foto: Ritzau Scanpix)

Kaias berømte mor, Cindy Crawford har i øvrigt tidligere til mediet E! udtalt, at hun på ingen måde har nogen problemer med, at hendes datter også har valgt at satse på en karriere som model.

- Jeg tøvede ikke med at sige ja til Kaia. Jeg havde det helt fint med, at hun ville være model, og jeg sagde: Sats på det. Sørg for, at du får det sjovt. Og jeg vil altid være der for dig, hvis du har nogle spørgsmål.

Herunder kan du se et par billeder, hvor det er tydeligt, at mor og datter ligner hinanden rigtig meget.

Kaia Gerber og mor Cindy Crawford i nærbillede. (Foto: Getty Images)