Flere store, internationale medier - blandt andre NBC og CNN - skriver, at en af verdens rigeste mænd - den kontroversielle milliardær og højrefløjs-profil David Koch - er død. Han lod sig af heldbredsmæssige årsager pensionere sidste år.

Sammen med sin bror Charles Koch var han ejer af en af verdens største benzin- og kemikalievirksomheder - Koch Industries.

Amerikaneren var ifølge Forbes' liste over de rigeste personer den 11. rigeste i verden.

Ud over erhvervsarbejdet var både David og Charles Koch dybt engagerede i politisk at fremme den amerikanske højrefløj.

Brødrene har blandt andet opbygget et stort netværk af konservative donorer, der har arbejdet for at påvirke politikere i retning mod en mindre stat og mere frihandel.

Ifølge magasinet Politico har brødrene og deres netværk postet ikke mindre end 400 millioner dollars i politisk arbejde i 2017 og 2018.

USA's vicepræsident, den ultrakonservative Mike Pence, er en af de personer, der har modtaget støtte fra brødrene. Han står blandt andet bag en indsamling af løfter fra andre kongresmedlemmer om, at der ikke skal indføres klimaskatter i USA.

David Koch fotograferet i 2012. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover har de to brødre - der er to af USA's rigeste mænd - arbejdet hårdt for, at klimaforskning, fagforeningsaktiviteter og statsstyring med tilhørende beskatning bliver holdt på et minimum.

- Det er med tungt hjerte, at jeg meddeler, at min bror David er gået bort. Enhver, der har arbejdet sammen med David har helt sikkert oplevet hans gigantiske personlighed og livsglæde, skriver storebror Charles Koch i en meddelelse ifølge CNN.