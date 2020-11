David Prowse er død

Skuespiller David Prowse, der især er kendt for sin rolle som Darth Vader, er død. Han blev 85 år gammel

En af skuespillerne bag den mest legendariske Star Wars-skurk nogensinde er død.

David Prowse, der har spillet rollen som Darth Vader i de tre første Star Wars film, er død. Han blev 85 år gammel, skriver hans bureau Bowington Management på Twitter.

'Det er med stor beklagelse og hjerteskærende sorg for os og millioner af fans rundt om i verden at annoncere, at vores klient Dave Prowse M.B.E. (en britisk orden, red.) er død i en alder af 85 år,' skriver Bowington Management.

Ifølge BBC blev han inviteret til casting i rollerne som både Darth Vader og Chewbacca på Star Wars filmen 'Et nyt håb', da manuskriptforfatter George Lucas havde set ham som bodyguard i filmen 'Clockwork Orange'.

David Prowse valgte at gå med Darth Vader, fordi 'man altid husker de onde'.

David Prowse spillede Darth Vader i de tre første Star Wars film, nemlig 'Et nyt håb' (1977), 'Imperiet slår igen' (1980) og 'Jediridderen vender tilbage' (1983). Dog var det ikke ham selv, der stod bag den karakteristiske stemme til superskurken. Det var i stedet den amerikanske skuespiller James Earl Jones, der lagde stemme til.

David Prowse var oprindeligt fra England og har også haft en karriere som bodybuilder. Hans fysiske fremtoning var derfor perfekt til rollen som Darth Vader.

Kun én gang i løbet af de tre film viser karakteren Darth Vader sit ansigt, men her fik David Prowse ikke lov til at spille scenen. I stedet blev det skuespilleren Sebastian Shaw. Derfor ser man aldrig David Prowses ansigt i nogle af filmene.

Ifølge Bowington Management har han modtaget royal hæder i form af den fornemme orden 'Order of the British Empire', som han var medlem af.

- Må Kraften ('The Force', red.) være med ham altid, siger hans agent, Thomas Bowington, til BBC.