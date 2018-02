De blev udsat for nethad på grund af et billede: Nu er de berømte

De bedste veninder Georgia og Kate blev voldsomt mobbet for et billede på instagram og beskyldt for fotoshopping, fordi den ene veninde er mere fyldig end sin tynde veninde - se billedet her

De er bedste veninder og kommer fra den australske by Perth. På en tur til storbyen Sydney tog de for 13 måneder siden en en selfie med den berømte bro 'Harbour Bridge' i baggrunden, mens de smilte kærligt til hinanden. Georgia Gibbs fremstår ekstremt slank på billedet, mens hendes veninde Kate Wasley er den mere buttede type.

Ingen af veninderne havde på nogen måde forestillet sig, at billedet gik viralt, men det gjorde det. Og især på grund nethadere, der blandt andet mente, at den slanke Georgia havde brugt phiotoshop for at få sin veninde Kate til at se endnu mere buttet ud. Andre beskyldte dem for at være både for tykke og for tynde og oven i købet for muskuløse.

Herunder ses det berømte billede, der satte det hele i gang.

Love you unconditionally @katewas_ #SunburnIsReal Et opslag delt af G (@georgiagibbs_) den 21. Jan, 2017 kl. 6.53 PST

Men den der sidst, ler bedst, og nu har den 22-årige Georgia Gibbs og den 23-årige Kate Wasley fået en fortjent revanche. Siden den usædvanlige shitstorm har pigerne nemlig fået sammenlagt ca. 900.000 følgere på instagram, og fan-skaren vokser hele tiden. De er også blev inviteret rundt i verden til optræden i diverse tv-stationer, og som prikken over i' et skal både Georgia og Kate medvirke i det verdensberømte magasin Sports Illustrated.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail, The Sun og det australske medie The West Australian.

De to bedste veninder fra Australian har udover deres egne personlige instagramprofiler også en skabt en fælles profil med titlen Any Body Co, hvor de sætter fokus på kropskultur og forsøger at gøre opmærksom på, at alle kroppe er lige meget værd.

– Vi vil skabe en generation af kvinder, som er bekvemme i deres kroppe, og som føler sig inkluderede og repræsenteret i både mode og markedsføring, fortæller Georgia til Daily Mail og tilføjer:

- Lad være med at sammenligne dig selv med andre. I stedet skal du arbejde på at være tilfreds med din egen krop og begynde at rose andres kroppe, Og lad være med at konkurrere med hinanden, når det gælder jeres kroppe.

Kate Wasley, der blev mobbet for at være for tyk, siger følgende om nethadet:

- Helt ærligt. Nethaderne er slet ikke min opmærksomhed værd. De forsøger bare at ødelægge din dag. Ni ud af 10 ting, som nethadere siger om ens krop, stammer egentlig fra deres egen usikkerhed, siger Kate til Daily Mail.