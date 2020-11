De skrider, hvis Trump vinder

Bruce Springsteen og John Legend er blandt de stjerner, der overvejer kraftigt at forlade USA, hvis Donald Trump igen bliver præsident

Flere amerikanske stjerner overvejer at rykke teltpælene op, hvis præsident Donald Trump bliver genvalgt.

Sådan lyder det blandt andre fra sangeren John Legend, der i et interview med Cosmopolitan har luftet flytteplanerne.

- Engang imellem tænker man på det. Vi er født og opvokset her, vores familier bor her. Det ville være hårdt at rejse. Men jeg ved ikke, hvad man ellers skal gøre, når man har en leder, der prøver at ødelægge demokratiet, siger han til magasinet.

Han kalder den kurs, som Donald Trump har bragt USA ud på, for 'foruroligende' og 'bekymrende', men understreger, at han tror på, at amerikanerne er udmattede efter Trumps tid i Det Hvide Hus.

- Vi kan ikke klare fire år mere med dette. Som Michelle Obama har sagt, er vi nødt til at stemme, som afhang vores liv af det. Og jeg tror ærligt talt, at det amerikanske folk vil gøre det, siger han.

Mandag aften var han med sin kone, Chrissy Teigen, og parrets to børn da også mødt op til et valgarrangement til støtte for demokraternes kandidat Joe Biden og vicepræsidentkandidat Kamala Harris.

Også rockstjernen Bruce Springsteen, der står bag hittet 'Born in the USA', har seriøse overvejelser om at skifte bopælen ud.

Det fortæller han til det australske medie Daily Telegraph.

- Hvis Trump bliver genvalgt - hvilket han ikke bliver, jeg forudsiger lige nu, at han taber. Men hvis det ved en tilfældighed sker, så ses vi på det næste fly.

'Born in the USA'-sangeren Bruce Springsteen overvejer at forlade USA. Foto: Brendan Smialowski / Ritzau Scanpix

Ligesom Springsteen og John Legend har også musiker Tommy Lee meldt ud, at han ikke ser sig selv i et USA styret af Donald Trump.

- Mand, jeg sværger ved gud, at jeg vil besøge Storbritannien (hvis Trump vinder, red.). Så jeg er jeg den, der er skredet, siger han i et interview med The Big Issue.

Ved sidste valgkamp proklamerede stjerner som Miley Cyrus, Samuel L. Jackson og Whoopi Goldberg, at de ville forlade landet, hvis Trump vandt, skriver Daily Mirror, som da også slår fast, at de alligevel blev boende.

