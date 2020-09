Deler bikini-billeder med stærkt budskab

Det er ikke et særsyn, at realitystjernen Kylie Jenner smider billeder op af sig selv i bikini, men denne gang er alligevel lidt anderledes.

Den smukke realitystjerne har nemlig valgt at smide tøjet for at få folk til at huske, at de skal stemme til det amerikanske præsidentvalg i november.

Det skriver hun på Instagram.

I en serie med meget flotte bikinibilleder, hvor stjernen har iklædt sig mærket Dior, opfordrer hun sine mange følgere til at stemme ved valget.

'Men er du registreret som vælger? Klik på linket i min biografi. Lad os lave en plan om at stemme sammen', lyder det i teksten til billederne.

Billedet affødte da også reaktioner fra fans og familie, hvor storesøsteren Khloé Kardashian kommenterede lynhurtigt, at hun skam var registreret som vælger.

Den fine bikini er dog langt fra det eneste billede, Kylies søster Kim delte forleden, som den 22-årige absolut ikke var tilfreds med.

'Slet det nu', lød den kontante besked til Kim Kardashian, der havde delt et billede fra dengang, pigerne var yngre.

Om billedet i bikini ender med at have en effekt, må man vente med at finde ud af til 3. november.

Hvem Kylie mener, at man skal stemme på, vides heller ikke ud fra billedet.

