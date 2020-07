Deler detaljer fra skuespillers private mindehøjtidelighed

For en uge siden bukkede skuespilleren Nick Corderos krop under efter flere måneders kamp mod coronavirus og eftervirkninger af sygdommen, og han døde blot 41 år gammel.

Søndag delte hans kone, 38-årige Amanda Kloots, et billede på Instagram af sig selv og parrets 13 måneder gamle søn, Elvis, hvor hun fortæller, at en privat mindehøjtidelighed for Nick Cordero har fundet sted.

'Vi holdt en lille mindehøjtidelighed i går med den nærmeste familie og venner. Jeg sagde, 'Nick ville have ønsket, at dette blev en fejring. Lad os prøve at grine, dele gode historier og synge for ham og for hans minde'. Han ville have elsket det. Det var smukt og perfekt. Hans ånd var helt sikkert til stede', skriver hun i opslaget.

Kendt skuespiller død af corona

'Nick er deroppe'

Amanda Kloots fortæller videre, at de under ceremonien hørte sangen 'I'm Here' fra Broadway-showet 'The Color Purple', som hun og Nick Cordero så sammen for år tilbage.

Sangen 'ramte hende hårdt', skriver hun og fortsætter:

'Ærligt, så er jeg bange. Bange for min nye normal, for smerten, tabet og at være stærk nok til at komme igennem det. Men jeg ved, at Nick er deroppe og dirigerer mig, tror på mig og håber for mig'.

Hun håber, at sangen fra nu af kan fungere som en støtte for hende, og hun vil høre den, når hun kommer i tvivl, skriver hun.

Se også: - Jeg er fuldstændig knust

Amanda Kloots har undervejs i de måneder, Nick Cordero var indlagt, åbent delt detaljer fra hans sygdomsforløb på Instagram og i interviews med blandt andet det amerikanske medie People.

Nick Cordero blev indlagt med coronavirus 31. marts og lå efterfølgende i kunstigt koma i en lang periode. Han led under flere eftervirkninger af både sygdom og den kunstige koma og fik amputeret sit ben på grund af komplikationer under komaen.

Nick Cordero og Amanda Kloots blev gift i 2017.