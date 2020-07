Deler glædelig nyhed

Den amerikanske sangerinde Ciara og hendes mand Russell Wilson, som er amerikansk fodboldspiller, er blevet forældre.

Torsdag kom deres søn Win Harrison Wilson til verden, og Ciara kan nu kalde sig mor til tre.

Ciara har selv delt den glædelige nyhed i en video på Instagram, hvor man kan se hende med den lille nyfødte i armene.

'Tillykke med fødselsdagen WIN! Mor og far elsker dig. Win Harrison Wilson', skriver hun til opslaget.

Hun tilføjer sønnens fødselsdato 23. juli 2020, og at han vejede 3,6 kilo ved fødslen.

Ciara og Russell Wilson er i forvejen forældre til datteren Sienna Princess på tre år, og så har Ciara sønnen Future Zahir på seks år med sin ekskæreste og tidligere forlovede, rapperen Future.

Ciara har tidligere i et interview på showet 'Red Table Talk' fortalt, at det var svært for hende at date som enlig mor, men da hun mødte NFL-quaterbacken Russell Wilson, var det hele pludselig nemt.

- Det var anderledes. Jeg har aldrig før oplevet den følelse. Den var rolig... Det er et andet niveau af kærlighed, sagde hun ifølge People.

Parret blev gift i 2016.

