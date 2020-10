Deler kysse-hemmelighed

Skuespillerne Kate Hudson og Gwyneth Paltrow lægger absolut ikke fingre imellem under deres seneste podcast-snak i programmet 'Goop', der udsendes af Paltrow.

Her fortæller de to kvinder om kysse-scener, som de husker godt.

- Hvem var den bedste kysser på skærmen?, spørger Paltrow den 41-årige Kate Hudson.

- Ved du hvad. Jeg synes faktisk ikke, at jeg har haft nogle af de gode kysser, jeg føler, jeg skulle have haft nogle bedre.

Hudson forklarede, at mange af de kyssescener, hun har haft med Matthew McConaughey, var under meget dårlige omstændigheder, der gjorde kyssene dårlige.

- Hver gang jeg skulle kysse McConaughey var det som om, der skulle ske noget dårligt. Enten var det snot eller vinden. Da vi skulle kysse i filmen 'Fool's Gold' var vi i vandet, og vi havde lige filmet et flystyrt, og han havde bare snot over hele ansigtet.

Parret har under flere film skulle kysse - og det er ifølge Kate Hudson altid endt galt. Foto: Ritzau/Scanpix

Som en bror

Paltrow spurgte herefter Kate, om skuespilleren gav hende en form for 'bror'-energi.

- Det kan godt være lidt søskende-agtigt, men nej ikke helt.

Paltrow havde på den anden side et glimrende eksempel på at kysse en, der virkede lidt for familiær.

- Som med Robert (Downey Jr. red.), da jeg kyssede ham, var jeg sådan: 'Du laver sjov med mig'. Det var som at kysse min bror.

Hudson afslørede til sidst i podcasten, at den bedste kysser faktisk var Billy Crudup, som hun spillede over for i Almost Famous.

Den scene blev dog klippet ud.