Deler nøgenbillede - Ved et uheld

Skuespilleren Chris Evans er kommet til at dele et nøgenbillede på Instagram

Den amerikanske skuespiller Chris Evans er ved et uheld kommet til at dele et billede af et sæt mandlige kønsorganer på sin Instagram-konto.

Det skriver flere medier, herunder The Independent.

Uheldet skete, da den 39-årige skuespiller delte en optagelse af sin familie, mens de spillede et brætspil, på sin Instagram-historie.

Da optagelsen sluttede, dukkede Evans' kamerarulle op på skærmen. Her kunne man se billedet af kønsorganerne samt et andet billede med teksten 'Guard that pussy' ('Bevogt den fisse, red.').

Skuespilleren slettede straks videoen igen, men ikke før flere brugere nåede at tage skærmbilleder af de uheldige billeder.

Taget i forsvar

Chris Evans er især kendt for sin rolle som Captain America i Marvels superhelteunivers.

En af hans kolleger fra netop disse film har efter hændelsen da også taget ham i forsvar på Twitter.

Skuespilleren Mark Ruffalo, som spiller Hulk, skriver:

'Bror, så længe Trump sidder på posten er der INTET, du kan gøre for at gøre dig selv til grin'.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Flere fans forsøger også at drukne skærmbillederne fra optagelsen, som florerer på sociale medier, ved i stedet at lægge en masse billeder og videoer op af skuespilleren.

'Efterlader lige det her billede af Chris Evans og hans hund her. Respekter hans privatliv,' skriver en bruger for eksempel.