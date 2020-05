Deler vildt nøgenbillede sammen med papegøje

Den 39-årige Kim Kardashian er angiveligt villig til at gå ganske langt, når det handler om kroner og ører. Det tyder et af hendes seneste billeder på, som hun lagde ud på Instagram for to dage siden.

Her poserer verdensstjernen nemlig nøgen kun iført en fjer-boa slynget over sin krop samt en papegøje på den ene skulder.

I virkeligheden handler billedet om den røde læbestift og andet make-up, som Kim Kardashian har på. Og nøgenheden og papegøjen er effektive lokkemidler i forbindelse med at få Kim Kardashians millioner af følgere ind på hendes make-up-hjemmeside.

Til billedet, der har fået 2,2 millioner likes, skriver Kim Kardashian kort og godt:

'Tropiske vibrationer'

Kim Kardashians lillesøster Khloe var hurtig med en frisk kommentar, hvor hun på genial vis undlod at beskrive sin storesøsters udseende og blot skrev:

'Jeg elsker din papegøje'

I går havde Kim Kardashian i øvrigt en speciel Instagram-begivenhed. Hun kunne nemlig fejre, at hun nu har passeret mere end 170 millioner følgere. Og det gjorde hun med et billede iført en nedringet kjole. Til billedet skrev hun:

'170 millioner. Wow. Jeg elsker jer alle så meget!'