Deler voldsomt billede: Hyldes for opråb

Jennifer Aniston vil have folk til at gå med masker og viser, hvor galt det kan gå, hvis man smittes med coronavirus

'Venner'-stjernen Jennifer Aniston hyldes på det sociale medie Instagram, efter hun i et opslag slår et slag for, at folk skal tage covid-19 alvorligt og begynde at bruge ansigtsmasker.

Det gør hun ved at offentliggøre et billede af sin ven Kevin, der var sund og rask, da han blev smittet med sygdommen tilbage i april.

'Dette er vores ven Kevin. Sund og rask, ingen underliggende sygedomme. Dette er covid. Dette er ægte', skriver Jennifer Aniston til billedet.

'Vi kan ikke være så naive, at vi tror, vi kan løbe fra det. Hvis vi vil have det til at stoppe, og det vil vi gerne, ik? Så er et skridt, vi kan tage, at bruge de fandens masker'.

I dag er Kevin næsten kommet sig helt, fortæller Aniston, der opfordrer folk til at tænke udover egen næsetip.

'Tænk på alle dem, der allerede lider grundet denne forfærdelige virus. Gør det for din familie og mest af alt dig selv. Covid rammer alle aldre'.

Opråbet er populært i USA. Flere end fire millioner brugere har allerede tilkendegivet, at de synes godt om opslaget, og i kommentarfeltet vælter det ind med kendisser, der støtter hende:

'Sådan skal det lyde, søster', skriver skuespiller Gwyneth Paltrow.

'Fatter ikke hvorfor det er så svært for nogle mennesker', skriver skuespillerkollegaen Michelle Pfeiffer.

'Vil have ham med i mine bønner. Tak for at dele det', skriver modellen Naomi Campbell.

