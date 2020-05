Deler vovet billede

Det 61-årige popfænomen Madonna er bestemt ikke bange for at vække opsigt og eksponere sin krop.

I sit seneste opslag på Instagram afslører hun således, at hendes garderobe for tiden består af en sort g-streng, en gennemsigtig BH og intet andet.

Og selvom opslaget i skrivende stund har modtaget likes fra over 840.000 brugere, er hun heller ikke sen til at sende en skarp replik i retningen af eventuelle kritikere.

'Og for de af jer, som på nogen måde er fornærmede over dette billede, vil jeg bare sige, at jeg med succes har opnået en universitetsgrad i 'Zero F*^cks Given', skriver hun.

Sangerinden Katy Perry er en af de mange, der hylder Madonnas opslag.

'Omg, jeg har lige tilmeldt mig det studie', skriver hun i en kommentar på Instragram.

Se også: Madonna i bizar badekar-video

Havde coronavirus

Madonna har været ret aktiv på Instagram under coronakrisen, og det var også i et Instagramopslag, at hun tidligere på måneden afslørede, at hun er blevet testet positiv for antistoffer.

'Jeg er ikke længere syg. Når man tester positiv for antistoffer, betyder det, at man HAR HAFT virussen, som jeg har.'

'Jeg var helt klart syg i slutningen af min turné i Paris for over syv uger siden, ligesom mange andre kunstnere i mit show, men dengang troede vi bare, at vi havde en virkelig slem influenza. Heldigvis er vi sunde og friske nu', skrev hun 8. maj.

Hun delte opslaget i forbindelse med historien om, at hun havde doneret 8 milliarder dollars til forskning i udviklingen af en vaccine mod coronavirus.