Demi Lovato hasteindlagt

Den amerikanske popstjerne Demi Lovato blev tirsdag indlagt på hospitalet i Los Angeles, angiveligt fordi hun havde taget en overdosis. Det skriver flere amerikanske medier.

Den 25-årige sangerinde blev kørt med ambulance fra sit hjem i Hollywood Hills til Cedars Sinai Medical Center, hvor hun ifølge sin talsperson er i stabil tilstand.

'Demi er vågen og sammen med sin familie, der ønsker at sige tak til alle for deres kærlighed, bønner og støtte', oplyser Demi Lovatos talsperson i en skriftlig meddelelse til NBC News.

TMZ var først med nyheden og rapporterede oprindeligt, at Demi Lovato havde taget en overdosis heroin, men det er siden blevet korrigeret. Årsagen til indlæggelsen er ikke oplyst.

En talskvinde for redningstjenesten i Los Angeles, Margaret Stewart, bekræfter over for Associated Pres, at alarmcentralen modtog opkaldet klokken 11.22 lokal tid.

Demi Lovato står bag hits som 'Sorry Not Sorry' og 'Solo'. Hendes album fra 2015 'Confident' indbragte en Grammy-nominering for bedste popvokal.

Lovato har tidligere haft problemer med narko- og alkoholmisbrug, og for nyligt udgav hun sangen 'Sober', hvor hun indikerede, at hun ikke længere var ædru.

'Momma, jeg er ked af, at jeg ikke længere er ædru/ og far tilgiv mig for at spilde drinks på gulvet', synger hun blandt andet.

Lovato skal ifølge planen give koncert i Atlantic City, New Jersey, på torsdag.