Den menneskelige dukke Ken: Nu med hvide tænder

Den brasilianske tv-stjerne Rodrigo Alves har sammenlagt fået lavet 72 kosmetiske indgreb for at komme til at ligne Barbie-dukken Ken

Den 36 årige brasilianske tv-stjerne Rodrigo Alves er blandt de mænd i verden, der har fået foretaget flest kosmetiske operationer. Nemlig hele 72. Sidste skud på stammen er et helt nyt sæt kridhvide tænder, som han har fået lavet på en klinik i Tyrkiet. Hans nye tænder er så hvide, at de næsten kan lyse et rum op.

Rodrigo, der også bliver kaldt 'den menneskelige dukke Ken' har dokumenteret hele seancen i Tyrkiet på sin Instagram Story, og han har oven i købet også vist sine fans billeder af sit nye tandsæt, da det kun var halvvejs færdiggjort.

Her er Kens nye kridhvide tandsæt. (Foto: Privatfoto/Instagram)

Til kameraet siger Rodrigo:

'Det er fuldstændig smerteløst. Lægen gav mig bedøvelse. Jeg har slet ikke mærket smerter. Det er meget afslappende. Nu er er den nederste del af mit tandsæt færdigt. Nu mangler lægen bare at lave den øverste del af mit nye tandsæt'.

For nylig fik Rodrigo i øvrigt lavet en gastrisk operation i mavesækken for at komme af med de 19 kilo, han havde taget på i forbindelse med et længere ophold i Thailand, hvor han fik spist og drukket lidt for meget.

For to millioner kroner operationer

Den menneskelige dukke Ken har i øvrigt brugt næsten to millioner kroner på løbende at ændre sit udseende med et hav af plastik-operationer og kosmetiske indgreb.

Pengene er blandt meget andet blevet brugt på botox-indsprøjtninger, næseoperationer og brystmuskelimplantater. Og en falsk ’sixpack’, som alene har kostet ham i omegnen af 220.000 kroner.

Her ses Ken ved en tidligere lejlighed, hvor han i den grad også var kommet under kniven. (Foto: ritzau scanpix)