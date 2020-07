Depp afslører ulækker skilsmissegrund

Det kom som en overraskelse, da Johnny Depp tidligere i dag ved retten i London hævdede, at han besluttede sig til at blive skilt fra sin ekskone, skuespillerinden Amber Heard, fordi han fandt afføring i parrets dobbeltseng.

Da Depps advokater ved starten af retssagen fremlagde deres argumenter, forklarede de blandt andet følgende:

- Depp var til sidst nødt til at afslutte sit ægteskab, især på grund af Amber Heard og hendes venners opførsel i forbindelse med hendes fødselsdag i april måned 2016.

Depps vidneudsagn fra episoden blev fremlagt i retten og her hævder han, at han dagen efter fandt afføring i sin seng. Depp mener også, at det var Heard, der var ansvarlig for afføringen i deres fælles seng, eller muligvis en af hendes veninder. Amber Heard påstod dog dengang, at det var hendes lille hund, der var ansvarlig for afføringen.

Depp fremfører dog i sit vidneudsagn, at Amber Heard havde forklaret en vicevært, at 'lorten' blot var en harmløs spøg.

Den ulækre afsløring kom i forbindelse med førstedagen på en ca. tre uger lang retssag, hvor den 57-årige Johnny Depp har sagsøgt den britiske avis The Sun samt udgiveren News Group Newspapers (NGN) for i en artikel at have kaldt ham for 'hustrumishandler'.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror og Daily Mail

Johnny Depp ankommer her tidligere i dag til retten i London. Foto: Ritzau Scanpix

I forbindelse med retssagen nægtede Johnny Depp også, at han har slået Amber Heard og hævdede i stedet, at det var hende, der havde mishandlet ham i løbet af deres kun 15 måneder lange ægteskab fra 2015 til 2017.

Den 57-årig Depp beskyldte også tidligere i dag sin i dag 34-årige ekskone Amber Heard for at være en 'narcissistisk sociopat'. I retten fremførte Depps advokater en lang række overgreb, som de hævdede Amber Heard havde begået mod Depp.

Her blev nævnt en episode fra Australien i 2015, hvor Depp hævder, at Amber Heard kastede en vodkaflaske efter ham, så han sårede sin ene finger.

Der blev også refereret til en episode på et fly i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015, hvor Depp hævder, at Amber Heard blev verbalt aggressiv mod ham under flyveturen med et privat jetfly, hvor hun også slog ham flere gange i hovedet. Da han til sidste flygtede ud på flyets toilet, slog hun ham igen.

Advokaterne for den britiske avis The Sun samt udgiveren News Group Newspapers(NGN) beskrev derimod Johnny Depp som en 'hustrumishandler', der gentagne gange har overfaldet sin daværende kone, når han var beruset eller høj og skæv af stoffer.

Retssagen fortsætter i ca. tre uger.