Depp offentliggør vilde billeder

Hollywood-stjernen offentliggør nu billeder af sin sårede finger - han hævder, at fingeren blev ramt, da hans ekskone Amber Heard kastede en vodka-flaske efter ham - se billederne her

Johnny Depp og hans advokater går nu voldsomt til modangreb mod ekskonen Amber Heards beskyldninger mod Hollywood-stjernen, om at han har været voldelig mod hende under deres ægteskab.

Johnny Depp har tirsdag under en retssag i London nægtet beskyldningerne og har derimod via sine advokater udtalt, at det var Amber Heard, som var voldelig mod ham gennem deres 15 måneder lange ægteskab.

Derfor har advokaterne tirsdag i retten fremvist nogle billeder af Johnny Depps sårede finger. Den 57-årige Hollywood-stjerne hævder selv, at han mistede fingerspidsen, da Amber Heard i 2015 i Australien under et skænderi kastede en vodka-flaske efter ham.

Det skriver flere medier, heriblandt Mirror, Newsweek, The Sun og Daily Mail.

Nærbillede af Depps blodige finger. Foto: Privatfoto

De blodige billeder blev tidligere tirsdag vist frem i forbindelse med førstedagen på en ca. tre uger lang retssag, hvor den 57-årige Johnny Depp har sagsøgt den britiske avis The Sun samt udgiveren News Group Newspapers (NGN) for i en artikel at have kaldt ham for 'hustrumishandler'.

Johnny Depps vidneudsagn omkring episoden blev tirsdag forklaret i retten.

- Amber sårede min finger, da hun kastede to flasker vodka efter mig. Det var den anden flaske, der sårede min finger søndag 8. marts. Amber påstår, at det skete på den anden dag i en slags gidsel-situation. Amber hævder også, at jeg gennem disse tre dage udsatte hende for noget, der ligner tortur samt andre former for mishandling. De syge påstande er fuldstændig usande, forklarede Johnny Depp.

Johnny Depp ses her med Amber Heard i 2011, da de lige havde mødt hinanden. Foto: AP

Depp tilføjede, at Amber Heard under den omtalte weekend i Australien ikke fik nogen skader, mens han selv fik flere skader inklusive den sårede finger. Depp hævder også, at Amber på et tidspunkt skoddede en cigaret på hans kind.

- De alvorlige skader, jeg fik, gjorde, at jeg indså, hvordan jeg gennem længere tid var blevet udsat for mishandling. Jeg kunne ikke forstå, at vi var kommet så langt ud. Jeg tænkte over, hvad mere hun kunne finde på at gøre mod mig, fortalte Johnny Depp.

Advokaterne for den britiske avis The Sun samt udgiveren News Group Newspapers (NGN) beskrev derimod Johnny Depp som en 'hustrumishandler', der gentagne gange har overfaldet sin daværende kone, når han var beruset eller høj og skæv af stoffer.

Sagen fortsætter i de næste ca. tre uger.