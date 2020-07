Depps vilde liv: Nye chok-billeder

Ved retten i London blev der i dag fremvist chokerende nye billeder af verdensstjernen Johnny Depps vilde liv, mens han var sammen med skuespillerinden Amber Heard.

Det var især to afslørende billeder, der ifølge advokaten for den britiske avis The Sun i den grad peger på, at Johnny Depp angiveligt har haft et stort forbrug af både alkohol og stoffer.

De afslørende billeder blev fremlagt i forbindelse med andendagen på en cirka tre uger lang retssag, hvor den 57-årige Johnny Depp har sagsøgt den britiske avis The Sun samt udgiveren News Group Newspapers (NGN) for i en artikel at have kaldt ham for 'hustrumishandler'.

Se også: - Jeg grinte ad hans tatovering og så slog han mig

Det var advokaten for den britiske avis The Sun, Sasha Wass, der fremviste billederne i et forsøg på at bevise, at Johnny Depp i perioder har haft et voldsomt forbrug af både alkohol og stoffer.

På et af billederne kan man se Johnny Depps sofabord i glas, der er fotograferet kl. 13.37 i år 2013. Bordet er fyldt med både alkohol og stoffer.

Det skriver flere medier - heriblandt The Sun, Page Six og Daily Mail.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fire streger kokain, to glas whisky og en æske med piller ses her på Johnny Depps sofabord i 2013. Foto: Privatfoto

På sofabordet ligger der blandt andet fire streger kokain, der er lagt pænt op lige ved siden af hinanden. Lige ved siden af kan man se Johnny Depps kreditkort samt et sugerør til at suge kokainen op i næsen. På glasbordet er der også et halvliterglas, der er halvt fyldt med whisky. Der er også et lidt mindre glas, der er fyldt med whisky helt op til kanten. På glasbordet kan man også se Johnny Depps pilleæske, der har et udskåret kranie på forsiden samt teksten: 'Property of JD'.

På bordet er der i øvrigt også en pakke tobak samt en cd med musik af Rolling Stones-legenden Keith Richards, der er placeret ovenpå en brun taske.

Se også: Depp offentliggør vilde billeder

Der blev også tidligere i dag ved retten i London fremvist et billede, hvor Johnny Depp angiveligt er faldet i søvn på grund af druk på gulvet i sit eget soveværelse.

Billedet blev ifølge advokaten Sasha Wass taget af Amber Heard i juli måned 2013. Hun tog billedet for at chokere Johnny Depp, fordi hun ønskede, at han skulle stoppe med at drikke alkohol og tage stoffer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Johnny Depp er her faldet i søvn på gulvet i sit soveværelse lige ved siden af dobbeltsengen, han delte med Amber Heard. Foto: Privatfoto.

Se også: Johnny Depp: Det var hende der var voldelig

Advokaten Sasha Wass fremviste billedet for Johnny Depp og spurgte direkte:

- Det er dig, der er gået i gulvet her. Er det ikke?

Hertil svarede Depp:

- Jeg ser ud, som om jeg sover. Jeg ved ikke, om jeg er gået i gulvet.

Herefter sagde Sasha Wass:

- Men der er jo en seng lige ved siden af. Hvorfor sover du på gulvet? Du har alt dit tøj på samt dine sko, og dit hoved ser ikke ud, som det ligger i en behagelig position.

Hertil svarede Depp:

- Det er svært at sige. Men der er noget der ved mit hoved, der ligner en pude, som mit hoved hviler på.

Retssagen fortsætter i ca. tre uger.