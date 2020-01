Den engelske skuespiller Derek Fowlds er død i en alder af 82.

Det skriver avisen The Guardian.

Skuespilleren døde på hospitalet Royal United i den engelske by Bath. Han døde af lungebetændelse.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Her ses Fowlds (i midten) i serien 'Yes Minister'. Foto: Ritzau Scanpix

Derek Fowlds blev som ministersekretæren Bernard berømt som det tredje hjul i BBC's kultserie 'Yes Minister' og i efterfølgeren 'Yes, Prime Minister'.

'Han var den mest elskelige mand for alle, der mødte ham. Han havde aldrig et dårligt ord at sige om nogen, og han var så respekteret og vellidt af alle,' siger Helen Bennett, hans personlige assistent og ven gennem mange år, ifølge The Guardian.

'Du kunne ikke have mødt et venligere menneske nogensinde, han var bare vidunderlig, og jeg vil savne ham meget.'

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Paul Eddington, Nigel Hawthorne og Derek Fowlds i serien 'Yes Minister' fra 1980. Foto: Ritzau Scanpix

En lang karriere

Fowlds blev født i Wandsworth i London.

Hans første professionelle skuespiljob var i Prince of Wales-teateret i Colwyn Bay i 1958, hvor han optrådte, mens han var på sommerferie fra skuespilskolen 'the Royal Academy of Dramatic Art'.

Sidenhen medvirkede han i et væld af film og tv-serier, senest i 'Doctors' i 2017.