Derfor blev de aldrig mere end venner

Olivia Newton John mener, at et forhold med John Travolta kunne være endt i en katastrofe

Skuespillerne Oliva Newton John og John Travolta vil nok altid være forbundet med det fiktive kærestepar Sandy Olsson og Danny Zuko fra filmen Grease helt tilbage fra 1978. Og selv om det er 40 år siden, at filmen første gang blev vist på det store hvide lærred, bliver parret stadig betragtet som et af de mest ikoniske og kendte kærestepar i filmhistorien.

For 40 år siden var der mange romantiske unge fans, der drømte om, at Sandy og Danny også ville overføre deres store kærlighed på filmlærredet til det virkelige liv, men privat blev Olivia Newton John og John Travolta aldrig andet end meget nære venner. Og det er de stadig i dag.

Det skriver flere medier heriblandt Expressen, Dagbladet og Daily Mail

Oliva Newton John og John Travolta i en af filmens berømte danse-scener, hvor kærligheden mellem filmparret Sandy og Danny for alvorl blussede op. (Foto: All Over Press)

Den i dag 69-årige Olivia Newton forklarer i podcasten 'No Filter' på hjemmesiden MamaMia, at der er nogle gode grunde til, at hun og John Travolta aldrig begyndte at date og blive et par i virkelighedens verden. Hun understreger, at det aldrig blev aktuelt for de to unge filmstjerner at udvikle venskabet og det professionelle til noget mere.

- Vi havde begge kærester, da vil indspillede filmen. Og jeg tror, at det var på grund af gensidig respekt for hinanden, at vores venskab aldrig udviklede sig til et forhold. Jeg tror faktisk, at det var godt, fordi vi på den måde kunne bevare en spænding og en kemi mellem hinanden, fortæller Olivia Newton John.

Den aldrende skuespillerinde og sangerinde tilføjer, at meget kunne være blevet ødelagt, hvis de havde fået rigtige følelser for hinanden.

- Det kunne være endt i en katastrofe, hvis vi havde bestemt os for at date. Jeg tror faktisk, at det er godt, at det aldrig skete. Men vi er stadig meget nære venner i dag, forklarer Olivia Newton John i podcasten.

Den berømte skuespiller-duo blev i øvrigt genforenet i august måned i år i forbindelse med 40-års jublilæums-festen for filmen 'Grease'.