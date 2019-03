Derfor døde 52-årig tv-stjerne

Den amerikanske tv-stjerne Kristoff St. John, der spillede Neil Winters i 'The Young and the Restless', døde for seks uger siden - men nu er dødsårsagen blevet offentliggjort

Den amerikanske tv-stjerne Kristoff St. John, der er bedst kendt for sin rolle i den amerikanske soapsucces 'The Young and the Restless', døde for ca. seks uger siden 3. februar kun 52 år gammel. Men nu kan det amerikanske medie TMZ afsløre selve dødsårsagen.

Ifølge obduktions-rapporten, som TMZ har fået fat i, blev Kristoff St. John udskrevet fra en psykiatrisk afdeling kun to dage før sin død. Her blev han behandlet, fordi han havde truet med at skade sig selv.

Ifølge obduktions-rapporten fra det Retsmedicinske Kontor i Los Angeles døde Kristoff St. John af en hjertesygdom kombineret med alvorligt alkohol-misbrug. Sygdommen blev beskrevet som hypertropisk hjertesygdom og blev beskrevet som en slags ulykkestilfælde.

Kristoff St. Johns specielle hjertesygdom gør det svært for hjertet at pumpe blod. Hvis man lægger det sammen med den gevaldige druktur, skuespilleren var på inden sin død, har man cocktailen, som er skyld i tragedien.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ

Kristoff blev kendt for sin rolle som Neil Winters i tv-serien 'The Young and the Restless' siden 1991, hvilket blandt andet har kastet ni Emmy-nomineringer af sig, hvoraf han vandt de to. Han har desuden medvirket i en række populære tv-komedier, blandt andet 'The Cosby Show'.

Ifølge TMZ var det en af Kristoffs venner, der fandt liget af skuespilleren i hans hjem i San Fernando Valley i det sydlige Californien, USA.

I 2014 var St. John selv offer for en tragedie, da hans søn tog livet af sig selv. På sønnens dødsdag i 2017 truede Kristoff selv med at begå selvmord, hvorefter politiet måtte have ham under opsyn i 72 timer på grund af psykisk ustabilitet.

Kristoff blev i 2018 forlovet med den 25-årige russer Kseniya Mikhaleva.

Ved sin død efterlod han sig to eks-koner samt to døtre.

Ifølge politiet var der intet mistænkeligt omkring dødsfaldet.