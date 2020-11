Derfor døde Sean Connery

Det var lungebetændelse, hjerteflimmer og alderdom, der var årsagen bag, da Sean Connery i slutningen af oktober sov stille ind.

Det skriver TMZ, der er i besiddelse af skuespillerens dødsattest, hvor årsagen er blevet oplyst.

Sean Connerys danske elskerinde til Ekstra Bladet: - Han var virkelig dejlig

Her fremgår det, at 90-årige Sean Connery, der i dødsattesten bliver kaldt 'pensioneret skuespiller', døde 01:30 den 31. oktober, hvor han sov stille ind i sit hjem på Bahamas.

- Vi kæmper alle med at kapere det, fordi det kun lige er sket. Det er en trist dag for alle, der kendte og elskede min far, og det er et stort tab for alle dem over hele verden, der igennem årene har nydt ham som skuespiller, sagde sønnen Jason Connery kort efter dødsfaldet til BBC.

Han fortalte desuden, at James Bond-legenden havde flere familiemedlemmer omkring sig, da han sov stille ind, og at han havde været dårlig i perioden op til dødsfaldet.

Enken bryder tavsheden: - Det var ikke noget liv for ham

Sean Connery er særlig kendt for sine syv roller som spionen 007 i James Bond-filmene i perioden 1962 til 1983, men i løbet af karrieren havde han også en lang række andre roller i store film, og han inkasserede både en Oscar-statuette, to Bafta-priser samt tre Golden Globe-priser for sine mange roller.

Sean Connerys sidste Hollywood-film, 'The League of Extraordinary Gentlemen' fra 2003, var dog ingen udpræget succes ifølge anmelderne, og han lod sig pensionere i kølvandet på den.

