Derfor er hun Kylies bedste veninde

For ca. et år siden var den verdenskendte Kylie Jenners bedste veninde Jordyn Woods. Dette venskab fik imidlertid en brat ende, fordi Jordyn Woods til en privatfest kyssede lidt for meget med basketball-stjernen Tristan Thompson, der dengang var kæreste med Kylies halvsøster Khloe Kardashian.

Det fik alvorlige følger for de involverede parter. Khloe Kardashian smed Tristan Thomson på porten, og Kylie Jenner slog hånden af Jordyn Woods.

Siden dengang har den 23-årige Anastasia Karanikolauo, der også bliver kaldt Stassie, taget pladsen som Kylies bedste veninde. Og Kylie og Stassie har været nærmest uadskillelige. Men hvem er Stassie egentlig?

Herunder poserer Stassie med Kylie på Instagram i juni 2019:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selv om Stassie virker som et relativt nyt ansigt i Kylie Jenners meget nære omgangskreds, har hun faktisk ifølge Page Six kendt Kylie i ti år, siden veninderne var 13-14 år gamle. Stassie er i øvrigt også veninde med Kylies storesøster Kendall Jenner.

Stassie boede også på et tidspunkt sammen med Jordyn Woods i Kylie Jenners luksuriøse hjem, før Jordyn Woods blev smidt på porten. Men nu har Stassie også fundet sig sit eget sted. Hun tilbringer dog størstedelen af sin tid sammen med Kylie Jenner.

For 11 dage siden lagde Stassie også dette billede ud, hvor hun tager en selfie med Kylie og skriver:

'Det er for evigt'.

Selv om Stassie luner sig i skyggen af sin berømte veninde Kylie Jenner, der er en af verdens mest kendte kvinder med hele 182 millioner følgere, kan Stassie dog godt klare sig selv.

I 2013 blev kun kendt på den tidligere videoapp Vine, og på YouTube har hun en halv million abonnenter. Og Stassie klarer sig også ganske godt på Instagram, hvor hun har 8,4 millioner følgere.

Det skal dog lige tilføjes, at Stassies Instagram-succes måske også hænger sammen med, at hun ofte lægger billeder ud på sin Instagram, hvor hun poserer sammen med sin verdensberømte veninde.

Herunder et par ekstra-billeder af veninderne: