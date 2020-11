Derfor er stjerne i København

Det er flere år siden, at Nick Cave sidst åbnede dørene til sit indre for pressen. Det var, da hans søn døde, og han gav et interview til en ven. Det blev behandlet og skrevet både smukt og sobert, fortæller han.

Men det virkede alligevel forkert. Underminerende og distancerende i forhold til den altoverskyggende sorg, der ikke kunne kondenseres ned til en samling af ord og sætninger af selv den dygtigste formidler.

Så Nick Cave trak stikket og satte pressen på pause.

Ingen frække beskeder

Nu har han taget en dyb indånding og stiller sig for første gang siden da frem igen - ovenikøbet i Danmark.

Som en stiliseret tegnefilmskarakter i mørkt jakkesæt og det lange sorte hår strøget tilbage gør han sin entré på Den Sorte Diamant i København. Det sker i anledning af udstillingen 'Stranger Than Kindness', der rum for rum tager publikum gennem skelsættende epoker i multikunstnerens liv.

Men faktisk gad han slet ikke at lave udstillingen.

- Det var det sidste, jeg havde lyst til. Jeg er ikke tilhænger af nostalgi. Så for mig var det en død idé fra starten, fortæller Nick Cave ærligt.

- For mig handlede det om at skubbe mig væk fra fortiden. Alt blev begravet bag mig, siger han, mens de lange hænder med to tunge guldringe danser elegant foran ham.

Nick Cave har ikke lyst til at lade coronapandemien træde for tydeligt frem i sit arbejde af frygt for at gøre det flygtigt og irrelevant. - Det er vigtigt for mig at skrive om ting, der er mere universelle. Jeg har været i studiet, og det, jeg laver lige nu, er meget mørkt, afslører han. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Men med insisterende tålmodighed lykkedes det alligevel.

Da han gav en koncert i København, formåede den danske udstillingsarkitekt Christina Back nemlig at male et så overbevisende billede af en udstilling, der i samarbejde med kunstneren næsten blev kunst i sig selv, at han alligevel følte sig trukket ind.

- Det viste sig, at det slet ikke var så hårdt og problematisk at dykke ned i fortiden, siger Nick Cave, som også har en kunstuddannelse bag sig.

Og det er altså ikke, fordi der mangler hårde eller markante episoder i den 63-årige multikunstners liv.

Bag ham ligger årevis med benhårdt stofmisbrug.

I 2015 mistede han sønnen Arthur, der havde taget lsd og faldt ned fra en klippe.

- Alt ændrede sig, efter min søn døde. Tingene ændrede sig. Jeg ændrede mig. Det var anderledes fra den kaotiske tilstand i de foregående år.

- Jeg fik en følelse af samhørighed. Og der er en vis følelse af ro i det, forklarer Nick Cave.

- Hemmeligheder kræver ekstremt meget energi, så det er lettere at lægge det hele frem, siger Nick Cave. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Kræver meget

Han har dyrket samhørigheden i det, man kan kalde Nick Caves brevkasse, 'The Red Hand Files'. Her kan alle skrive ind med spørgsmål, som kunstneren skriver lange og personlige svar på.

Mange af spørgsmålene kredser om at have mistet, og det har givet ham et særligt bånd til sin fanskare.

- At skrive sådan et brev kræver rigtig meget arbejde. Det er en helt særlig portal ind i hovedet på mine fans, fortæller han.

I skrivende stund har han besvaret flere end 120 spørgsmål.

Men det er ikke bare på skrift, at han åbner op.

Han deler også generøst ud af sine tanker, om det så er om sin søns død. Eller om de litterære ikoner, der har formet ham, men som nu bliver fjernet fra bibliotekshylderne og skolernes undervisningsmateriale, fordi indholdet ikke lever op til nutidens moralske kodeks.

Udstillingen 'Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition' kan ses på Den Sorte Diamant i København frem til den 13. februar.