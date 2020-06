Derfor forlod Fergie verdensbandet

Fergie forlod bandet for to år siden - nu forklarer Black Eyed Peas endelig hvorfor

Den 45-årige Fergie forlod det amerikanske hip-hop-band Black Eyed Peas i 2018, uden at der blev givet en officiel forklaring på den pludselige afsked. Men nu fortæller bandmedlemmerne i Black Eyed Peas i et stort interview med Billboard, at der på ingen måde er 'no hard feelings' i den anledning, for hun havde en vigtig grund til at tage sin beslutning.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News



Fergie i forgrunden under koncert med Black Eyed Peas i 2009. Foto: AP.

Will.i.am fortæller til Billboard, at Fergies beslutning blev truffet, fordi hun hellere ville koncentrere sig om at være en god mor for sin søn Axl, som hun fik i 2013 sammen med sin tidligere ægtemand Josh Duhamel. Derfor forlod hun bandet.

'Det er et hårdt job at være mor, og det vil hun gerne fokusere på, og vi er der selvfølgelig for hende. Hun ved også, at hun kan kontakte os, hvis hun ønsker en lille pause fra sin gerning som mor. Vi elsker Fergie, og vi ønsker kun det bedste for hende', siger Will.iam og tilføjer:

'Vi kontakter Ferie engang i mellem og siger hej og tillykke med fødselsdagen og glædelig jul. Og hun ved, hvor hun kan møde os. Vi er altid i studiet'.

Apl.de.ap er helt enig med Will.i.am og fortæller, at Fergie altid vil være som en søster for alle i bandet.

Efter Fergies afsked begyndte Black Eyed Peas et samarbejde med sangerinden J. Rey Soul på flere sange i 2018. Men J. Rey Soul er et ikke fuldtids-medlem af bandet. Deres nye album 'Translation' blev udgivet tidligere i denne måned. Og her synger J. Rey Soul med på flere sange.



Her synger Fergie med bandet i 2016 kun to år før, hun forlod Black Eyed Peas. Foto: AP.

I februar lagde Fergie et opslag ud på Instagram, hvor hun udtrykte sin store kærlighed for sønnen Axl:

'Axl min Valentine hver eneste dag'.