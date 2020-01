Derfor har hun 12 millioner følgere på Instagram

Den 24-årige britiske model Demi Rose benytter sig af et effektivt våben til at tiltrække flere følgere - det kan man se på hendes seneste tre billeder på Instagram

Det er ingen hemmelighed, at den 24-årige britiske model Demi Rose får temperaturerne til at stige, når hun jævnligt lægger billeder ud på sin Instagram, hvor hun netop har passeret 12,6 millioner følgere.

Hendes følger-tal er steget kraftigt i løbet af 2019, hvor hun i september måned rundede 10 millioner følgere. I løbet af de sidste fire måneder har hun altså fået yderligere 2,6 millioner følgere.

Og det er der især en grund til. Hun fortsætter nemlig med at bruge sit mest effektive våben - nemlig den flotte barm.

Hvis man kigger på de 1049 opslag, som hun sammenlagt har lagt ud på sin Instagram, er det helt tydeligt, at langt de fleste billeder har fokus på hendes barm. Og det fremgår også af de seneste tre billeder som, hun har lagt ud.

Onsdag i denne uge lagde hun dette billede ud og skrev følgende:

'Jeg har filmet noget meget personligt og spændende i dag med 'Pretty Little Thing'. Jeg kan ikke vente med at i skal se det!'

Tirsdag i denne uge var der også fokus på barmen, men her skrev Rose noget personligt om sine afdøde forældre:

'Må Gud velsigne jer! Dette kors var min mors. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på mine forældre oppe i himlen. Forandring er hård, men også helbredende. Herren giver og Herren tager.'

Det skal dog lige for en ordens skyld tilføjes, at følger-tallet hos Demi Rose for alvor begyndte at stige, da hun for tre år siden flirtede med Kylie Jenners eks-kæreste, rapperen Tyga, i forbindelse med filmfestivalen i Cannes.

Demi Rose lagde også et billede ud i går - og her præsenterede hun sin barm i en nedringet orange-farvet blomstret kjole. Til billedet skrev den kendte model:

'Fortæl mig, at jeg er sjælden'.

Der er ingen tvivl om, at Demi Rose er genial til Instagram. Men hun er altså bedst, når hun står stille. Det kan man tydeligt se i videoen øverst i artiklen.