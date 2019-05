Derfor skjulte supermodellen sin bagdel i otte år

Tyra Banks er en af verdens mest kendte modeller. Hun var i en årrække kendt som en af de mest populære og benyttede modeller på diverse catwalks for undertøjs-firmaet Victoria' s Secrets.

Men nu afslører Tyra Banks i et interview i V Magazine, at hun i hele otte år altid var iført et slæb, når hun gik catwalk i modeshows for Victoria's Secrets. Og det var der en helt bestemt grund til.

Her ses Tyra Banks også med et farverigt slæb på catwalk for Victoria's Secrets. (Foto: Shutterstock)

Den 45-årige Tyra Banks bliver i artiklen interviewet af en anden kendt model, nemlig Catriona Gray. Og i interviewet taler de to modeller blandt andet om skønheds-tricks. Og her kommer de ind på det trick, hvor flere modeller har benyttet hårspray for at glatte huden ud. Og hertil svarer Tyra Banks:

'Så det kan altså også skjule appelsinhud? Ved du hvad, der er sjovt. I en lang årrække, mens jeg gik catwalks for Victorias's Secrets, var jeg altid iført et langt slæb for at skjule min appelsinhud. Og de andre modeller blev jaloux på mig. Jeg ville ønske, at jeg havde kendt hårspray-tricket, så jeg kunne have vist lidt mere frem'.

Således forklarede Tyra Banks, at hun ved hjælp af et slæb gennem otte år havde skjult sin appelsinhud på lårene og ballerne, fordi hun var flov over det.

Tyra Banks har dog aldrig haft problemer med at vise sine fortrin frem. (Foto: AP)

Appelsinhud eller cellulitis har ifølge Forbrugerrådet Tænk ikke noget med selve huden at gøre. Det er derimod en ujævn fordeling af fedt under huden, blandt andet på grund af dårlig mikrocirkulation af blod og lymfe. Fedtet skubber til bindevævet under huden, hvorved huden buler ind og ud.

Cellulitis eller appelsinhud er ikke skadeligt eller fysisk generende. Det er udelukkende på grund af udseendet, at mange kvinder drømmer om at få det væk.

Tyra Banks oplyser i øvrigt, at hun gennem sin karriere har lært at omfavne de dele af sin krop, som hun ikke er helt tilfreds med. Hun opfordrer samtidigt andre kvinder til at gøre det samme.