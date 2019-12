'Desperat husmor' afslører flot bikini-krop

Den 55-årige skuespiller Teri Hatcher blev hyldet med rosende ord og stor beundring, da hun i går lagde et billede ud på sin Instagram, hvor hun stolt viser sin flotte bikini-krop frem. Og man kan både se Teri Hatcher forfra og bagfra.

Den flotte krop er især skabt på grund af en otte-ugers trænings-udfordring, som Teri Hatcher har gennemført med stor succes.

Til billederne skriver Teri Hatcher blandt andet, at hun har lagt bikini-billeder ud helt uden filter og uden make-up.

'Træning er blevet en kilde til mit velbefindende og ikke et mål for at se godt ud nøgen. Som en del af min 8-ugers træning har jeg lagt et 'efter-billede' ud. Men hvorfor lægger jeg egentlig et bikini-billede ud?

'Okay. Det er bare min sandhed at vise mine 55-årige krop. Og det føles faktisk meget frigørende. Det forholder sig således. Jeg har endelig fundet ud af at være tilfreds med min egen krop. Måske ikke hver dag, men næsten hver dag.'

Teri Hatcher, der blev verdenskendt for sin rolle i tv-serien 'Desperate Housewives', tilføjer følgende i opslaget på Instagram:

'Alderen tillader dig at være klar omkring dine mål og at glædes over hvem og hvad du er taknemmelig for eller over. Du er gammel nok til at se livets mirakel, og du er stadig ung nok til at svælge i den viden. Du kan være sårbar og stærk på samme tid'.

Opslaget, der har fået mere end 34.000 likes blev også kommenteret af Teri Hatchers kollega Brenda Strong, der også medvirkede i tv-serien Desperate Housewives. Hun skrev kort og godt: Wow!!!

Her er Teri Hatcher fotograferet i en lidt yngre udgave i år 2006. (Foto: AP)