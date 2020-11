Desperat stjerne: - Jeg sniffede til skraldespande

Hugh Grant, 60, blev ramt af corona i februar. Det samme gjorde hans kone, Anna Eberstein.

Sygdommen ramte også hans lugtesans, hvilket gjorde skuespilleren så desperat, at han begyndte, at ’sniffe’ til skraldespande i håb om at kunne lugte lidt. Det fortæller han nu ifølge E! Online til den amerikanske tv-vært Stephen Colbert i 'The Late Show'.

Han fortæller videre, at han i første omgang blev ramt af voldsomme svedeture.

- Det var som at være iført en poncho af sved. Meget ubehageligt. Siden føltes mine øjeæbler tre gange så store som normalt, og så føltes det, som om der sad en meget tung mand på min brystkasse - Harvey Weinstein eller noget i den stil.

Hugh Grant og Anna Eberstein er i dag begge raske og har dannet antistoffer. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Efterfølgende mistede Grant lugtesansen, hvilket nærmest fik ham til at gå i panik.

- På det tidspunkt var man først lige begyndt at tale om det som et symptom. Jeg prøvede at dufte til blomster, men oplevede ingen duft. Jeg blev mere og mere deserat. Jeg begyndte at sniffe til skraldespande. Jeg ville lugte til armhuler ... Jeg mærkede ingenting, fortæller Grant og tilføjer, at han til slut sprøjtede sig i ansigtet med sin hustrus parfume, hvilket kortvarigt gjorde ham blind.

Både Grant og Eberstein er nu raske.