'Desperate Housewives'-stjerne anholdt af FBI

Der kan åbenbart også gå lidt for meget curling-forældre i den for skuespillerne i Hollywood.

Felicty Huffman, der er bedst kendt som karakteren Lynette i tv-serien 'Desperate Housewives', blev mandag arresteret i sit hjem af FBI, efter det er kommet frem, at hun angiveligt har bestukket et universitet for at give sin ældste datter mere tid til optagelsesprøven samt fået en fra skolen til at rette datterens svar efterfølgende, så hun var sikker på, at datteren ville komme ind.

Felicity Huffman forlod retten efter at have betalt over en halvanden million i kaution. Foto: MEGA

Det skriver flere medier, blandt andre BBC.

Ifølge anklagerne har moderen til to betalt 15.000 dollars svarende til næsten 100.000 danske kroner for at få bedre chancer for sin datter.

Hun skulle angiveligt også have planlagt at gøre det samme for sin yngste datter, men besluttede sig til sidst for ikke at gennemføre bestikkelsen anden gang.

Felicity Huffman betalte angiveligt en ansvarlig fra skolen, så datteren kunne score et bedre resultat i sin optagelsesprøve. Foto: MEGA

Gik med til bestikkelse

Felicity Huffman er anklaget for svindel. Hun er blevet hemmeligt optaget på bånd af en anden forælder, der har samarbejdet med FBI som vidne.

Ifølge oplysninger fra BBC skulle vidnet have mødt op i hjemmet hos Felicity og hendes mand, skuespilleren William H. Macy, hvor planen for snyderiet og bestikkelsen blev forklaret, og hvor forældrene gik med til planen.

William H. Macy er ikke anklaget i sagen.

Tirsdag var skuespilleren i retten i Los Angeles og blev løsladt mod kaution på 250.000 dollars svarende til 1,6 millioner danske kroner.

William H. Macy var angiveligt til stede, da parret besluttede at betale sig til et bedre resultat til datteren, men han er ikke sigtet i sagen. Foto: All Over Press

Mange privilegerede forældre sigtet

Ud over Felicity Huffman er 50 andre personer sigtet i sagen om korruption. Alle de sigtede er velhavende og privilegerede forældre der tæller flere ledere fra store firmaer i USA og skuespilleren Lori Loughhlin. Der er tale om bestikkelse for i alt 25 millioner dollars.

De implicerede universiteter er nogle af de bedste i landet. I blandt dem finder man universiteter som Stanford, Georgetown, Wake Forest, University of Southern California og University of California.

Svindlen har ifølge anklagen stået på siden 2011, hvor en ansvarlig for optagelse på skolerne er blevet tilbudt penge for at lukke bestemte studerende ind.

I mange tilfælde har den ansvarlige beskrevet ansøgeren til skolen som en dygtig atlet eller har ændret resultaterne fra prøver, så eleven fremstod dygtigere.

Ingen studerende er sigtet i sagen. Anklageren har udtalt, at i de fleste tilfælde har børnene ikke anet, hvad forældrene har haft gang i på deres vegne.

Flere af universiteterne har udsendt meddelelser, hvor de lover, at man vil gøre alt for at finde frem til, hvilke medarbejdere der har taget mod bestikkelse.

Samtidig vil de nu undersøge, hvordan optagelsesprocessen foregår, så man kan være sikker på, at der ikke er mulighed for, at en situation som denne vil opstå igen i fremtiden.