'Desperate Housewives'-stjerne ramt af kræft

Skuespillerinden Marcia Cross, der er kendt fra tv-serien 'Desperate Housewives', er normalt nem at genkende på grund af hendes lange, røde hår.

Men på grund af en hemmeligholdt kræftsygdom, er hun nu uden den ikoniske røde manke. Det afslører den forhenværende desperate husmor på sin Instagram-konto.

'Så taknemmelig og glad for at være i live. Men jeg er ked af, at mit hår er faldet af, og jeg nu kun har to en halv centimeter hår på hovedet. Er der andre, der har tabt håret på grund af kræft?', spørger hun sine følgere om.

Kort tid efter, Marcia Cross først afslørede sin store hemmelighed på det sociale medie, lagde hun et nyt billede op, hvor hun forklarede, at hun altså ikke længere er syg med kræft, men at hun nu er sygdomsfri.

Skuespillerinden fortæller, at det har været en hård kamp mod kræften, men at alt er godt nu, og at hun er glad, rask og taknemmlig.

Marcia Cross afslører dog ikke i nogen af sine opslag, hvor sygdommen har haft ramt hende.

Se også: Efter nøgenstunt i direkte tv: Nu er nordmand ude af 'Vild med dans'

Marcia Cross var med i serien 'Melrose Place' fra 1990'erne, men hun fik sit store gennembrud som den pertentlige husmor Bree Van Der Kamp i serien 'Desperate Housewifes', der blev vist på TV2.

'Desperate Housewives' blev indspillet fra 2004 og til 2012, hvor alt dramaet på Wisteria Lane sluttede i den ottende og sidste sæson.

Privat er Marcia Cross gift med Tony Mahoney, og sammen har de tvillingepiger, som kom til verden i 2007.

69-årig verdensstjerne kæmper nu mod kræft for tredje gang