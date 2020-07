- Det bedste der er sket for mig

For et halvt år siden blev den amerikanske skuespiller Cameron Diaz mor for første gang, da hun sammen med sin mand, musikeren Benji Madden, fik datteren Raddix.

Og hvis man skal tro hende selv, er det at være mor til en lille baby slet ikke så kaotisk og hårdt, som andre nybagte forældre beskriver det.

Faktisk er det intet mindre end som at være 'i himlen', fortæller den 47-årige skuespiller i et interview med talkshow-værten Jimmy Fallon.

- Det er så tilfredsstillende at få lov til at se hende vokse og at være en del af det. Det er fantastisk og det bedste, der er sket for både Benj (Benji Madden, red.) og mig, siger hun i interviewet.

47-årig stjerneskuespiller overrasker: Er blevet mor

Vokser og vokser

Cameron Diaz og hendes 41-årige mand, der er guitarist i bandet Good Charlotte, har faktisk svært ved at følge med.

For den lille Raddix bliver større og større i hastig fart.

- Hun vokser bogstavelig talt, for hver dag der går. Og hun er ikke den samme baby, som hun var i går, siger hun til talkshow-værten og tilføjer:

- Hvor bliver dagene af? Dagen i går er virkelig bare suset forbi. I dag er en helt ny dag, og i morgen er hun en helt anderledes baby.

Cameron Diaz blev et kendt ansigt i Hollywood i 90'erne, hvor hun fik sit gennembrud i komediefilmen 'The Mask' med Jim Carrey i hovedrollen.

Se også: Udlover kæmpe dusør

Hun har også spillet med i komedien 'Vild med Mary' fra 1998 og Charlies Angels-filmene i begyndelsen af 00'erne.

Sidste år fortalte hun til mediet InStyle, at hun har besluttet sig for at holde pause fra skuespillerlivet.

- Jeg har givet mere end halvdelen af mit liv til offentligheden. Jeg føler, at det er i orden, at jeg bruger noget tid på mig selv for at omorganisere og vælge, hvordan jeg skal komme tilbage. Hvis jeg da vælger at gøre det. Jeg savner ikke at optræde, sagde Cameron Diaz til mediet.

Ved siden af sin karriere som skuespiller har hun også skrevet bøger. Blandt andet New York Times-bestselleren 'The Body Book'.