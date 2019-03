Det bør du vide inden du ser Michael Jackson-dokumentar

Tirsdag aften vises første del af dokumentarfilmen 'Leaving Neverland' for første gang på dansk flow-tv.

Dokumentaren handler om to mænds pædofilianklager mod den nu afdøde verdensstjerne Michael Jackson. 41-årige James Safechuck og 36-årige Wade Robson fortæller begge, at de blev seksuelt misbrugt af Jackson, da de var børn.

'Leaving Neverland' skabte overskrifter allerede før premieren - og naturligvis også efter. Det er næsten ti år siden Michael Jackson døde, så han kan ikke forsvare sig mod de alvorlige anklager.

Flere har hæftet sig særligt ved, at både Safechuck og Robson tidligere har forsvaret Michael Jackson ved retssager, hvor han var anklaget for lignende forbrydelser.

Ekstra Bladet har samlet en række kritikpunkter med udgangspunkt i en liste fra Forbes, som kan være værd at have i baghovedet, inden man sætter sig til rette i sofaen for at se første del af den rystende fortælling.

Ingen andre kilder blev hørt

Instruktøren Dan Reed har ikke kontaktet andre kilder i forbindelse med filmen. Holdet bag har ikke talt med tidligere ansatte, venner eller Michael Jacksons familie.

Han har forklaret til The Independent, at han har lavet dybdegående research i forbindelse med filmen og fandt 'en masse, der direkte understøttede Wade og James' fortællinger.

- Jeg inkluderede ikke materialet i filmen, fordi jeg følte, at familiernes beretninger havde en styrke i sig selv.

Om kritikken af at han ikke har konfronteret folkene bag Jacksons bo, lyder det:

- Det her handler om børn, der blev udsat for overgreb. Hvad ville Jacksons bo kunne have at sige om, hvad der skete på et hotelværelse i Paris i 1988 mellem James og Jackson? Ingenting. De var der ikke.

Dokumentaristen Dan Reed. Foto: Ritzau Scanpix

Medlemmer af Jacksons familie har udtalt til blandt andre Rolling Stone, at de mener, at det hele handler om penge for de to mænd og har i en pressemeddelelse kritiseret Reed for ikke at være interesseret i sandheden.

- De har aldrig interviewet en eneste sjæl, der kendte Michael - bortset fra to personer, der har løjet under ed, og deres familier. Det er ikke journalistik, og det er ikke fair, alligevel spreder medierne disse løgne, indvender de.

Mændene har forsvaret Jackson offentligt

Mange har undret sig over, at de to mænd begge har forsvaret Michael Jackson mod andre pædofilianklager. Den første mod ham kom i 1993. Den 13-årige Jordan Chandler anklagede ham for at have begået seksuelle overgreb.

Både Robson og Safechuck forsvarer Jackson. Robson fortæller CNN, at der var tale om uskyldige pyjamasfester, mens Safechuck også afgiver skriftlig vidneerklæring til fordel for sangeren.

Retssagen ender med et forlig, der 'på ingen måde er en indrømmelse af skyld fra Michael Jackson', som det lyder fra hans hold af advokater.

Tiårige James Safechuck mødte Michael Jackson 1987, da de to optrådte i en reklame for Pepsi. Foto: Wade Robson archive/Amos Pictures

Omkring ti år senere kom endnu et søgsmål mod Jackson - denne gang fra den kræftsyge Gavin Arvizo.

Her er Wade Robson Jacksons såkaldte stjernevidne, og han gentager flere gange, at sangeren aldrig har forgrebet sig mod ham.

Jackson ender med at blive frikendt i 2005, og den dengang 23-årige Robsons vidneudsagn er en af grundene til, at mange ikke stoler på hans forklaring om at have været udsat for seksuelt misbrug.

Wade Robson var hovedvidne i en sag fra 2005, hvor Jackson blev anklaget for at have forgrebet sig mod den kræftramte Gavin Arvizo. Foto: Ritzau Scanpix

Wade Robson har da også ved andre tilfælde talt varmt om Jackson, som han kaldte sin 'nære ven' i en hyldest i forbindelse med hans død i 2009.

'Hans musik, hans bevægelser, hans personlige ord med inspiration og opmuntring og hans ubetingede kærlighed vil leve videre i mig for altid', skrev han på Facebook.

Handler det om penge?

Begge mænd hævder, at de ikke har modtaget betaling for at medvirke i dokumentaren.

- Lige fra begyndelsen blev der ikke tilbudt penge, og vi forventede aldrig noget, slog Safechuck fast i forbindelse med premieren på 'Leaving Neverland'.

Mange hæfter sig dog ved, at Wade Robson flere gange har forsøgt at tjene penge på Jackson. I 2013 sagsøgte han boet efter Michael Jackson for 1.5 milliarder dollars - knap 100 milliarder danske kroner. Den bliver afvist to år senere på grund af forældelsesfrist. Senere forsøger han sammen med James Safechuck at lægge sag an mod to af Jacksons firmaer MJJ Productions og MJJ Ventures. Sagen blev afvist i 2017.

En helt ung Wade Robson, der mødte Jackson som bare femårig. Foto: Wade Robson archive/Amos Pictures

I 2011 forsøgte Robson, der er en anerkendt koreograf, at få jobbet som instruktør på Michael Jackson-musicalen for Cirque du Soleil. Han havde angiveligt stort behov for et job, men blev valgt fra. Året efter blev han ramt af et nervøst sammenbrud, og hans karriere begyndte ifølge ham selv at falde fra hinanden.

Han begyndte ifølge Forbes at forsøge at sælge en bog om, at han var blevet seksuelt misbrugt af Jackson - uden held. I 2013 stod han så for første gang offentligt frem med sine beskyldninger i tv.

Efter 'Leaving Neverland' har haft premiere, har boet efter Jackson lagt sag an mod tv-stationen HBO, der står bag dokumentarfilmen, for 100 millioner dollars. I retsdokumenterne hævdes det, at filmen er i strid med en kontrakt fra 1992, hvori det fremgår, at HBO ikke vil underminere Michael Jackson i fremtiden.