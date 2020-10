- Det er en lortefilm

29-årige Lulu Popplewell var barnestjerne i den populære film 'Love Actually' - hun er dog ikke begejstret for filmen i dag

Den romantiske britiske komediefilm 'Love Actually' fra 2003 er blevet et 'must' på tv-skærmene rundt omkring i verden hvert år ved juletid. Filmen, der fik blandede anmeldelser ved sin premiere, blev imidlertid en gigantisk folkelig succes og indtjente hele 1,5 milliarder kroner.

Men det er ikke alle, der er lige begejstret for filmen i dag, heriblandt den 29-årige britiske komiker Lulu Popplewell, der faktisk som barnestjerne medvirkede i filmen i rollen som den 10-årige pige Daisy, der var datter til Emma Thomsons og Alan Rickmans karakterer.

Her er Lulu Popplewell fotograferet under premieren i London i 2003. Foto: Shutterstock.

I podcasten Almost Famous with Barnaby Slater kritiserer hun nu filmen på en ganske markant måde:

- Jeg fortryder ikke, at jeg medvirkede i filmen. Men hvis jeg skal udtrykke mig pænt, så er det en lortefilm. Alle kvinder i filmen er passive objekter. Jeg læste en artikel, der beskrev kvinderne som passive objekter, der kan erhverves. Og da jeg genså filmen, var den på ingen måde god, siger den britiske komiker Lulu Popplewell.

Skuespilleren Bill Nighy ses her i en populær scene fra filmen sammen med en flok flotte julepiger. Foto: Shutterstock.

Lulu var kun 12 år gammel, da filmen havde premiere i 2003. Men hun kunne ikke se filmen dengang, fordi den var forbudt for børn under 15 år.

- Filmen havde jo brystvorter og alt muligt. Vi måtte ikke engang se den til selve premieren. Vi gik ned ad den røde løber og blev straks herefter fulgt over for at spise aftensmad på et hotel, fortæller Lulu Popplewell i podcasten.