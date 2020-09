Det er helt slut

Skuespilleren Cynthia Nixon afviser, at der nogensinde vil komme en efterfølger til den populære tv-serie 'Sex and the City'

Den 54-årige amerikanske skuespiller Cynthia Nixon, der blev verdenskendt for sin rolle som Miranda Hobbes i den populære tv-serie 'Sex and the City', langer nu ud efter den tv-serie, der gjorde hende verdensberømt.

Cynthia Nixon peger især på tv-seriens manglende diversitet. De fire kvindelige hovedpersoner var f.eks. alle hvide kvinder. Cynthia mener også, at tv-serien lidt misvisende pegede på, at alle i New York er velhavende.

Det fortæller Cynthia Nixon i et stort interview med mediet Grazia

Den 54-årige skuespiller, der spillede Miranda i tv-serien 'Sex and the City', langer nu ud efter den tv-serie, der gjorde hende verdensberømt. Foto: AP

- Jeg var altid bekymret over den manglende diversitet i tv-serien. Især når det gælder racer, men også med henblik på det billede, tv-serien viste af New York, hvor alle var utroligt velhavende, forklarer Cynthia Nixon og tilføjer:

- Mirandas ægtemand var den eneste i tv-serien, der ikke havde penge i dagevis. Jeg tror også, at Carrie indimellem heller ikke havde penge i dagevis, men det ville man aldrig vide ud fra, hvor mange penge hun hele tiden brugte, forklarer Cynthia Nixon, der også ud over de to film, der fulgte efter tv-serien, er kendt for film som 'James White' og 'A Quiet Passion'.

Kristin Davis, Sarah-Jessica Parker og Cynthia Nixon i en scene fra filmen 'Sex and the City: The Movie'. Foto: AP

Løbet er kørt

I tv-serien spillede Cynthia Nixon over for Sarah-Jessica Parker i rollen som Carrie, Kim Cattrall som Samantha og Kristin Davis som Charlotte. Den 54-årige skuespiller mener dog ikke, at der er nogen chancer for en genoptagelse af den populære tv-serie.

- Jeg tror ikke, at det vil ske. Jeg elsker alle karaktererne og de andre kvinder, men vi har mere eller mindre bekræftet, at det aldrig kommer til at ske. Det løb er kørt.

Tv-serien 'Sex and the City' var aktuel i seks sæsoner fra 1998 til 2004. Herefter blev den efterfulgt af to filmatiseringer: 'Sex and the City: The Movie' i 2007 og 'Sex and the City 2' i 2010.