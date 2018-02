Det er slut: Aniston skal skilles

Skuespilleren Jennifer Aniston kan nu lægge endnu et forlist ægteskab i bagagen. Hun har nemlig netop meddelt, at hun skal skilles fra sin mand Justin Theroux.

- For at minimere yderligere spekulationer, har vi besluttet at annoncere vores separation. Denne beslutning var fælles og blev taget i slutningen af sidste år, skriver det nu tidligere par i en pressemeddelelse ifølge US Magazine.

Skuespillerparret har valgt at gå fra hinanden som venner.

- Vi er to bedste venner, der har besluttet, at deres veje som par skal gå i hver deres retning. Men vi ser frem mod at fortsætte vores gode venskab. Normalt ville vi gøre det her privat, men på grund af, at underholdningsindustrien ikke kan undgå at spekulere, har vi valgt at fortælle sandheden direkte, står der i pressemeddelelsen.

Parret mødte hinanden på settet til filmen 'Tropic Thunder' i 2007. Da de tre år senere indspillede filmen 'Wanderlust' sammen, opstod der amoriner, og i 2011 stod det forelskede par frem.

Blot et år efter kunne 'Venner'-stjernen fremvise en forlovelsesring, og i august 2015 sagde parret endelig 'ja' til hinanden ved et hemmeligt bryllup i deres fælles hjem.

Endnu et brud til samlingen

Ægteskabet med Justin Theroux er ikke Jennifer Anistons første. Hun har tidligere været gift med skuespilleren Brad Pitt fra 2000 til 2005.

Anistons første ægteskab gik i vasken, da Brad Pitt faldt for sin medskuespiller Angelina Jolie under indspilningen af filmen 'Mr. & Mrs. Smith'.