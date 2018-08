Det er slut: Superstjerne trækker stikket

81-årige Robert Redford har besluttet sig for at gå på pension

Siden Robert Redford var en ganske ung mand, har han med stor succes arbejdet som skuespiller. Men det ser ud til, at hans imponerende karriere foran kameraet nu får en ende.

I et nyt interview med Entertainment Weekly siger 81-åige Redford, at hans kommende film, 'The Old Man & The Gun', bliver hans sidste.

- Man skal aldrig sige aldrig, men jeg har konkluderet, at det nok er slutningen for mig, når det gælder skuespil, og jeg går mod pensionen, eftersom jeg har lavet det her, siden jeg var 21 år, siger han blandt andet.

Se også: Redford og Fonda kysser igen

Robert Redfords karriere begyndte i 1960, hvor han medvirkede i flere tv-serier - blandt andre 'Maverick', 'Tate' og 'The Deputy', men det er især for sine roller i filmene 'Butch Cassidy and the Sundance Kid', 'Mit Afrika', 'Alle præsidentens mænd' og 'Den store Gatsby', at han er kendt.

Redford har også med stor succes instrueret en række film. Han debuterede som instruktør i 1981 med filmen 'En helt almindelig familie', som han vandt en Oscar for. I 2002 blev han hædret med en Oscar-ærespris.

Se også: Robert Redford klarer sig uden smartphone og computer

Robert Redford har medvirket i over 40 film, produceret 50 og instrueret 10. Derudover er han grundlægger af Sundance-instituttet og Sundance Film Festival.

I krimikomedien 'The Old Man & the Gun' spiller han overfor blandt andre Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits og Casey Affleck. Redfords sidste film får dansk premiere 20. december.

Se også: Kritiserede Trump og får medalje