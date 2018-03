Det er slut: Superstjerner går fra hinanden

I en koordineret Twitter-udmelding fortalte det udenlandske stjerne-par Gigi Hadid og Zayn Malik i går aftes, at de er gået fra hinanden.

Victoria's Secret-modellen og det tidligere medlem af musikgruppen One Direction har samtidigt på Twitter delt billeder af lange tekster, markant længere end de 280 tegn, som det sociale ellers begrænser sig til.

I deres Twitter-beskeder lægger begge vægt på, at deres tid sammen har været af betydning.

'Gigi og jeg har haft et meget meningsfyldt, kærligt og morsomt forhold, og jeg har en enorm respekt for Gigi som kvinde og ven. Hun er så fantastisk', indleder Zayn Malik.

'Meddelelser om brud virker ofte upersonlige, fordi det er svært at skrive med ord, hvad to personer oplever sammen i løbet af et par år, ikke alene i et forhold, men i livet generelt', skriver Gigi Hadid.

28 måneder

Den 22-årige Hadid og 25-årige Malik mødte angiveligt hinanden til en Vicotria's Secret-fest. Ifølge Elle antastede briten den amerikanske skønhed, fordi han 'genkendte hende fra et billede'.

Mediet skriver yderligere, at deres første date var på luksusrestauranten på Bowerys Hotel i New Yorks East Village-kvarter.

Supermodellen Hadid på catwalken til en Tommy Hilfiger-opvisning i 2016. Foto: AP

Zayn Malik var en del af den britiske gruppe One Direction, der kom under Simon Cowells vinger i forbindelse med deres medvirken i det bristiske 'X Factor'. Foto: AP

Nyheden om bruddet var ude, tre timer inden de selv fortalte om det.

Zayn Malik referer til præmature offentliggørelse, som britiske The Sun stod bag, i sin besked:

'Jeg er meget taknemlig over, at vores fans respekterer den vanskelige beslutning, vi har truffet, og vores ønske om fred og privatliv i denne stund. Vi havde ønsket, at denne nyhed var kommet fra os selv først. Vi elsker jer', slutter han.

Det bedste

Det er svært at forestille sig mere grandiositet ved et breakup, og Gigi Hadid slutter også sit skriv i samme stil som anlagt i begyndelsen.

'Jeg er forevigt taknemmelig for den kærlighed, tid og de livslektioner Z (Zayn Malik, red.) og jeg delte. Jeg ønsker ham kun det bedste og vil fortsætte med at støtte ham som en ven, jeg har enorm respekt for og nærer stor kærlighed til', skriver hun.

Ifølge The Sun skyldes bruddet, at de to travle, unge mennesker ganske enkelt drev fra hinanden.

- Realiteten er, at de er vokset fra hinanden. De har været væk fra hinanden i lang tid, siger en kilde tæt på parret angiveligt til The Sun.

Se deres Twitter-beskeder her: