Det er snart slut

Det er 19 år siden, at den første 'Fast & Furious'-film ramte det store lærred, men snart er det slut.

Det skriver Deadline, ligesom Variety har fået den - for fansene - triste nyhed bekræftet.

Der er dog et men. Der vil komme en 10. og 11. film, der følger hovedhistorien, og de vil begge blive instrueret af Justin Lin, der også står bag den tredje, fjerde, femte, sjette og niende film i 'Fast & Furious'-rækken. Derefter er det slut.

Hovedhistorien følger Vin Diesels karakter, Dominic Toretto, og hans familie af bilentusiaster med et løst forhold til loven.

Begge medier skriver, at fans i stedet kan se frem til en række spinoffs, der vil følge andre store karakterer i serien - hvilket den seneste 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw' er et eksempel på.

Fansene kan se frem til to yderligere film med karakteren Dominic Toretto. Foto: Ritzau Scanpix

Den viste, at interessen for hæsblæsende gaderæs stadig er massiv. Dens indtjening på verdensplan ramte knap fem milliarder kroner.

Vin Diesel har tidligere fortalt til USA Today, at seriens 10. film vil indfri et løfte til Paul Walker, der havde hovedrollen i de første film, men som på tragisk vis døde i en bilulykke.

Paul Walker døde 30. november 2013 i en alder af 40 år. Foto: Ritzau Scanpix

Her gengav Diesel en samtale, han havde med Walker før hans død.

- Vin, hvor mange flere tror du, der kommer? skulle Walker have spurgt, og Diesel svarede:

- Spørgsmålet er, om det bliver syv, otte, ni, ti?

- Jeg husker hans gigantiske smil, og han svarede: 'Hvad? Det er umuligt'. Men da vi talte sammen senere samme aften, lovede jeg ham, at vi ville nå det punkt, sagde Vin Diesel og understregede, at det løfte har betydet meget for ham.

- Det betyder måske ikke noget for andre, men for mig - rent personligt - er det et løfte, jeg gav til min bror. Så hvis det er meningen, det skal ske, vil jeg gerne ære det løfte.