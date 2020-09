- Det kommer aldrig til at ske

Verdensstjernen Drew Barrymore siger i et nyt interview, at der er en ting i hendes liv, som hun aldrig kommer til at gøre igen

Den 45-årige Hollywood-stjerne Drew Barrymore, der blandt andet er kendt for film som 'Charlie's Angels', '50 First Dates' og 'Never Been Kissed', afslører nu i et interview med det amerikanske medie People, at hun aldrig nogensinde har tænkt sig at blive gift igen.

Drew Barrymore har været gift tre gange. Men hun forsikrer, at der under ingen omstændigheder vil komme en fjerde gang.

Det skriver flere medier, heriblandt People og Independent

Man skal aldrig sige aldrig. Men det gør Drew Barrymore i den grad. Foto: AP.

Selvom Drew Barrymore beskriver sig selv som en håbløs romantiker, siger hun følgende i interviewet:

- Aldrig, aldrig aldrig, aldrig. Jeg vil aldrig giftes igen. Og jeg tror også selv på, at folk ikke skal bruge ordet 'aldrig'. Men jeg vil altså sige aldrig. Og jeg kan også sige det med store bogstaver, ALDRIG, giftes igen. Jeg har faktisk kun to muligheder. Droppe ægteskaber fuldstændigt eller forvandle mig til Elizabeth Taylor, siger Drew Barrymore.

Henvisningen til Hollywood-stjernen Elisabeth Taylor skyldes naturligvis, at Elizabeth i sit liv nåede at blive gift hele syv gange.

Den 45-årige Drew Barrymore har to døtre, 7-årige Frankie og 6-årige Olive, fra sit tredje og sidste ægteskab med eksmanden Will Kopelman. Parret blev skilt i 2016.

Drew Barrymore vil dog ikke udelukke, at hun kaster sig ud i et nyt forhold. Det bliver dog uden ring på fingeren og Guds velsignelse.

- Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg måske på et tidspunkt vil møde en anden, især når mine børn skal starte på universitetet. Eller jeg kunne blive vildt forelsket om et år. Jeg er åben overfor det. Men jeg søger ikke noget forhold. Mit bæger er fyldt. Jeg har i forvejen så meget kærlighed i mit liv, siger Drew Barrymore.

Hollwood-stjernen er i øvrigt meget snart aktuel med sit helt eget talkshow 'The Drew Barrymore Show', der har premiere i USA den 14. september.