Detaljen i stjernens shorts får fans til at undre sig helt vildt

Den 31-årige Hollywood-stjerne Zac Efron fik sit helt store gennembrud i Disney-filmen 'High School Musical', hvor han spillede rollen som basketball-helten Troy Bolton.

Siden har han medvirket i masser af film, heriblandt 'Baywatch', hvor han har vist sin muskuløse flotte krop frem. Det gør han også jævnligt på Instagram.

Men for nylig lagde han et billede ud på Instagram, hvor det imidlertid ikke var hans krop, der blev lagt mærke til. Det var derimod en meget spøjs detalje, som fik hans mange fans til at undre sig helt vildt.

Kan du selv få øje på detaljen herunder:

Den mærkelige detalje er naturligvis noget underligt sort, der stikker op af hans short. Mange af Zac Efron spøgte med, at det kunne være noget helt andet, end man lige tænkte på.

En fan skrev følgende:

'Hvad er det, der stikker op af dine shorts?

En anden skrev:

'Oh min Gud. Den sorte snor på dine shorts kunne sagtens være noget helt anden. Det er da en helt sindssyg stilling.'

En tredje spurgte undrende:

'Okay. Ser i også, det som jeg ser?

En fjerde skrev kort og kontant:

'Det ser ud, som om du har rejsning'.

En femte skriver:

'Jeg måtte lige zoome ind i et sekund for at se, hvad det var'.

Zac Afron har mere end 40 millioner følgere på Instagram. Og det spøjse billede er blevet liket af mere end 3 millioner fans.