Dirty Dancing-stjerne skal skilles efter 19 år

For 33 år siden i 1987 begejstrede skuespillerinden Jennifer Grey hele verden med sin glansrolle som Frances 'Baby' Houseman i filmen 'Dirty Dancing'. Filmen tager udgangspunkt i Frances, der tilbringer sin sommer på et ferie-resort sammen med sin familie. Her bliver Frances vildt forelsket i stedets danselærer, Johnny Castle. Filmen etablerede sig hurtigt som en af de største kærlighedsfilm i filmhistorien og bliver jævnligt genudsendt på diverse tv-stationer i det meste af verden.

I sit privatliv kastede Jennifer Grey sin kærlighed på skuespilleren Clark Gregg, der mest er kendt for sin rolle som Agent Phil Coulson i Marvel-universet.

I 2001 giftede parret sig og fik året efter datteren Stella Gregg, men efter 19 års ægteskab har ægteparret nu besluttet, at de skal skilles. Det bekræfter de begge i en fælles udtalelse på deres respektive Instagram-kontoer.

I den fælles udtalelse skriver parret:

'Efter 19 års ægteskab blev vi separeret i januar måned vel vidende, at vi altid vil være en familie, der fortsat vil elske og bryde os om hinanden. For nylig tog vi den svære beslutning at blive skilt. Men vil vil fortsat bevare et tæt forhold til hinanden og er dybt taknemmelig for det liv, vi har delt sammen samt den vidunderlige datter, som vi har opfostret. Hilsen Jennifer og Clark. P.S. Vi græder, mens vi skriver disse ord.'

Den anden hovedrolleindehaver i filmen 'Dirty Dancing', Patrick Swayze, døde i 2009 efter længere tids kræftsygdom.

Dirty Dancing blev en kærligheds-kult-film, som stadig et stort hit. Her ses Patrick Swayze og Jennifer Grey i en danse-scene fra filmen. Foto; Ritzau Scanpix.