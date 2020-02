Disney-pige amok: Så fræk har hun aldrig været før

Den 27-årige Selena Gomez blev i sin tidligere ungdom verdenskendt for sin rolle som Alex Russo i Disney-serien 'Magi på Waverly Place'. Og for sin rolle i Disney-filmen 'Projekt Prinsesse'.

Her fremtrådte hun i en stueren Disney-udgave af 'den amerikanske pige'. Men netop nu kan man altså se den tidligere Disney-pige i en fræk foto-serie i magasinet 'Dazed'.

Det skriver flere medier heriblandt People og Daily Mail.

Selena Gomez iført et stærkt nedringet outfit i den frække foto-serie. Foto: Dazed.

Udover den store foto-serie er der også et langt interview i magasinet, hvor Selena blandt andet får spørgsmål fra flere kendisser, heriblandt filminstruktøren Jim Jarmusch og skuespilleren Elle Fanning.

I interviewet peges der også på de voldsomme helbredsproblemer, som Selena Gomez har haft for nogle år siden. I 2012 fik Gomez konstateret sygdommen lupus, der er en kronisk gigtsygdom, der danner betændelse i bindevævet. I 2017 gennemgik hun en nyretransplantation.

Selena Gomez er fræk og forførende med en finger i munden. Foto: Dazed

I interviewet spørger Anna Chai, om Selena fortryder noget i sit liv:

- Nej, nej. Jeg mener selvfølgelig, at der er visse ting, som jeg havde ønsket ikke var sket for mig. Men uden at være udsat for de ting, kunne jeg ikke - som i dag - være en stemme for de folk, der har gennemgået det samme som mig, forklarer Selena Gomez.

Den unge Gomez fik i øvrigt masser af opmærksomhed fra pressen, da hun tilbage i december 2010 begyndte at date verdensstjernen Justin Bieber. Parret var sammen i to år, og har siden 2014 været såkaldt on- and off-kærester med masser af drama. Deres forhold sluttede dog for alvor i marts måned 2018.

Selena Gomez blev allerede i 2016 den mest fulgte person på Instagram i verden. I dag er hun dog kun på femtepladsen med 167 millioner følgere. Den smukke Selena har i mange år også haft en glimrende karriere som sangerinde. I år udkom hun med albummet 'Rare'.

Selena præsenterer her et meget eksotisk look. Foto: Dazed.

Selena poserer her i en kjole med sit eget navn på. Foto: Dazed.

Nærbillede af Selena. Foto; Dazed.

Selena i fantasifuldt farverigt outfit. Foto: Dazed.

Selena med provokerende attitude. Foto: Dazed.

Selena har også lagt et opslag ud på Instagram, hvor hun takker fotografen for de gode billeder: