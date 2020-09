Disney-stjerne deler stor nyhed: Venter første barn

Efter seks år ægteskab er 35-årige Ashley Tisdale og Christopher French, 38, klar til at tage næste skridt i forholdet.

Disney-stjernen og manden venter nemlig deres første barn. Det fortæller parret på Instagram, hvor de - uden at skrive yderligere - har delt et billede med en tydelig babybule.

I kommentarfeltet vækker nyheden stor glæde blandt parrets venner og kolleger, der står i kø for at ønske dem tillykke med den store nyhed.

I en story på Instagram kalder Ashley Tisdale efterfølgende manden for 'den hotteste far', mens Christopher French i en story på sin Instagram-profil takker for de mange søde beskeder.

'Hej alle. Vi er så rørte og fyldt med glæde efter den utrolige og smukke mængde kærlighed fra hele verden til den lille. Mange tak,' skriver Christopher French.

Ashley Tisdale og komponisten Christopher French blev i 2014 gift efter to års forhold.

Efter flere mindre roller i serier som '7th Heaven' og 'Beverly Hills, 90210' fik hun sit gennembrud i Disney Channel-serien 'Zack og Codys søde hotelliv' og 'High School Musical'-filmene i midten af 00'erne.

Derudover har hun lagt stemme til en lang række Disney-serier og blandt andet medvirket i 'Sons og Anarchy' og 'Scary Movie 5'.