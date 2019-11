Disney-stjerne efter nøgenbillede: - Mirakel at jeg har tøj på

Som barn og ganske ung blev Bella Thorne kendt for diverse roller på Disney's børne og familie-venlige tv-kanal 'Disney Channel', hvor hun især som 13-årig dansede sig til stjernestatus i rollen som CeCe i Disney-serien 'Shake it up'.

Men selv om hun startede sin karriere på dydens smalle vej, har hun gennem de sidste par år bevæget sig i en mere fræk retning.

I august måned afslørede Bella Thorne, at hun havde instrueret en pornofilm for den velkendte porno-hjemmeside Pornhub, der har fået titlen 'Hende og Ham'.

Disney-stjernes nye job: Laver porno

Og på Instagram lægger hun ofte bikini-billeder ud på opslag til sine ca. 22 millioner følgere. For to dage siden gik hun et skridt videre og lagde to nøgenbilleder ud af sig selv, hvor hun stod under en bruser. Klik på pilen på det første billede for at se billede nr. 2, hvor Bella Thorne er endnu mere nøgen.

Billedet fik næsten 1,5 millioner likes, og Bella Thorne fik masser af positive bemærkninger for sine flotte nøgenbilleder.

Dagen efter drillede Bella Thorne imidlertid sine fans og lagde et billede ud af sig selv, hvor hun var fuldt påklædt. Det var dog tydelig, at hun ikke havde sin bh på inde under tøjet. Til billedet skrev Bella Thorne:

'Det er et mirakel. Jeg har tøj på'.

Se traileren til Bella Thornes pornofilm 'Hende og Ham' herunder: